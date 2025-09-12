El servicio de helicópteros entre Ceuta y Andalucía, récord de viajeros

La ruta regular de helicópteros de España que opera entre Ceuta y Andalucía ya suma este año más de 57.500 pasajeros, lo que supone un incremento del 6,7 por ciento en relación con el mismo periodo del pasado ejercicio.

Según los datos proporcionados por Aena, el helipuerto de Ceuta cerró el mes pasado el mejor agosto de sus más dos décadas de historia, al alcanzar los 7.227 pasajeros y crecer un 11,2 % respecto a la misma fecha de 2024.

Este positivo balance arroja una media de más de 230 usuarios diarios en las instalaciones en sus dos rutas establecidas.

En cuanto a las operaciones, durante el mes pasado se contabilizaron 626 vuelos, que conectaron la Ciudad Autónoma con el helipuerto de Algeciras y el Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol.

De ellos, 610 fueron comerciales, lo que supone un repunte del 7 % en relación con un año antes.

El buen comportamiento del tráfico en agosto impulsó los registros acumulados en los ocho primeros meses de 2025 ya que el helipuerto ceutí atendió en ese periodo a 57.518 viajeros (+6,7 % respecto a enero-agosto de 2024) y hasta 5.088 vuelos (4.805, comerciales, un 5,4 % más).

Los aeropuertos del Grupo Aena (compuesto por los 46 aeropuertos y dos helipuertos en España, el Aeropuerto de Londres-Luton y 17 aeropuertos en Brasil) han cerrado el mes de agosto de 2025 con 38.994.561 pasajeros.