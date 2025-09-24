Reclaman los datos de 120.000 euros en compras en la ferretería del cuñado del alcalde de Benalúa

El PP ha pedido al alcalde de Benalúa (Granada), Manuel Martínez (PSOE), que explique el gasto municipal de más de 120.000 euros en una ferretería de su cuñado, compras que no se habrían acogido a la función fiscalizadora de la Intervención municipal.

El portavoz del PP de Benalúa, Arturo Vergara, ha exigido al alcalde y diputado provincial que aclare con urgencia por qué, a lo largo de tres años, el Ayuntamiento ha realizado compras por valor de 121.638 euros al negocio de ferretería de su cuñado.

Según consta en un informe del secretario municipal, el importe total de las facturas abonadas a este establecimiento superó los 56.000 euros en 2022, los 53.500 en 2023, y alcanzó los 12.134 el año pasado, el último del que se tienen datos.

"Hoy pedimos al alcalde que nos facilite toda la información y los expedientes relativos a estos pagos", ha añadido Vergara, que ha considerado que se trata de un gasto "cuanto menos llamativo" que requiere de respuestas inmediatas y de la máxima transparencia.

Ha añadido que, según la información recabada hasta el momento por el PP, las facturas no habrían pasado por la función fiscalizadora de la intervención municipal, lo que agrava más la situación.

"Queremos conocer en detalle en qué se ha utilizado el dinero público de todos los vecinos y el porqué de manera reiterada se ha contratado con este negocio vinculado familiarmente al alcalde y diputado provincial socialista", ha recalcado el portavoz del PP, que pedirá todos los informes.