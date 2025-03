Huelga en Renfe y Adif el próximo martes en las estaciones de Málaga y Sevilla

El próximo martes, 1 de abril, el sector ferroviario del sindicato CGT mantiene la huelga en Renfe y Adif. En Andalucía se realizarán concentraciones a partir de las 11,00 horas en Sevilla, en la estación de Santa Justa, y en Málaga, en la parada de María Zambrano. Asimismo, el 3 de abril habrá concentración ante el Ministerio de Transportes en Madrid.

El Sector Ferroviario de CGT continúa con huelgas de 24 horas, ya que el acuerdo firmado entre el Ministerio de Transportes, la Generalitat de Catalunya y SEMAF, CCOO, UGT y SCF "no garantiza absolutamente nada, más al contrario abre una grieta para que las empresas públicas ferroviarias se desangren a partir de ella", según ha detallado la organización sindical en una nota de prensa.

"Por mucho que los firmantes del pacto de la vergüenza intenten adornarlo, la plantilla tiene memoria, y sabe que los grandes desastres se han fraguado siempre así, con promesas de continuidad que acaban en privatización, troceo y desmantelamiento del servicio público", han apuntado.

De este modo, han afirmado que "la licencia otorgada para la privatización encubierta, la precarización del empleo y el abandono del servicio público ferroviario debe seguir teniendo respuesta por las sufridas plantillas".

"Por más que quienes firmaron y sus aliados políticos se esfuercen en vender las bondades del acuerdo de la vergüenza, la realidad es otra. Porque lo que está en juego no es solo una línea férrea, una empresa o una comunidad autónoma, es el modelo ferroviario en España, es el empleo público, es la integridad del ferrocarril bajo una misma norma común, es la pervivencia de los convenios colectivos, el acuerdo debe contener realidades y no cantos de sirena y esperar a ver que sucede dentro de dos años", han apostillado.

La reacción del Ministerio, Renfe y Adif "contra" el SFF-CGT por no firmar y continuar con las huelgas es "propia de parvulario, el castigo es quitarnos de las actas de la firma como si no hubiésemos asistido e invisibilizarnos por dar voz a la plantilla, manteniendo reuniones en secreto, con quienes les hacen de palmeros, a modo gabinete de crisis, todo vale para intentar silenciar a quienes no firmamos el apuñalamiento del colectivo ferroviario y su paz social".