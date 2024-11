La alfombra roja del Iberoamericano

El Festival de Huelva de Cine Iberoamericano ha arrancado esta noche con la celebración de la Gala de Inauguración de su 50 edición, que ha estado repleta de emocionantes homenajes como el brindado a la actriz Paz Vega, que ha recibido el Premio Luz.

La gala presentada por Miguel Ángel Muñoz, ha contado con las actuaciones musicales de Luz Casal e India Martínez, y tras la misma se ha proyectado el documental 'Medio siglo de cine' un emotivo homenaje a la historia del Festival de Huelva y a los fundadores encabezados por José Luis Ruiz, el primer director del certamen.

Luz Casal ha entonado las primeras notas de la gala, acompañada por un piano, y ha deleitado al público con una versión muy aplaudida de su éxito 'Un nuevo día brillará', con la que ha querido lanzar un mensaje de esperanza tras la devastación producida por la dana en Andalucía y, sobre todo, en la comunidad valenciana.

Para ellos ha tenido palabras de solidaridad y apoyo, en nombre del certamen, Miguel Ángel Muñoz, antes de poner en valor el trabajo de todas las personas implicadas en la industria del cine, no sin olvidar que "cada película tiene sentido cuando ustedes, los espectadores, se sientan en una butaca a disfrutar de ella".

Sus palabras han sido el preámbulo para vivir uno de los momentos más emotivos de la noche, el protagonizado por los actores María Botto, Secun de la Rosa y Javier Pereira, que han recordado los inicios del Festival gracias a la iniciativa llevada a cabo por los miembros del Cineclub Huelva y liderada por José Luis Ruiz, el primer director de este certamen.

El público ha brindado un caluroso, agradecido y prolongado aplauso a José Luis Ruiz, presente en el patio de butacas del auditorio, y al grupo de fundadores que prendieron la chispa del nacimiento de este Festival hace 50 años.

147 títulos

Para presentar las diferentes secciones que forman la programación de esta edición del Festival de Huelva han subido al escenario Almudena Cid, Itziar Miranda y Stéphanie Magning, detallando "una semana inolvidable en pantalla grande en Gran teatro, Casa Colón y Cines Aqualon", con 147 títulos programados en las secciones oficiales de Largometrajes, Cortometrajes, Acento, Talento Andaluz, Pantalla Huelva, Cine y Valores y Sesiones Especiales.

También han tomado la palabra en la gala el periodista, guionista, realizador, crítico y escritor Javier Ángulo y la periodista y directora del programa 'De Película' Yolanda Flores, que junto con la programadora del festival de Cine Internacional de Miami Yvonne Cotorruelo, que no ha podido estar en el acto, conforman el jurado.

Ambos han destacado la trayectoria del festival y su carácter pionero en España al apostar por el cine producido en Latinoamérica, han reconocido la labor del público y han agradecido al festival de Huelva la oportunidad que les da de elegir a la película ganadora.

Premio Luz

Hiba Habouk, Álvaro Cervantes y Manuela Velasco han subido al escenario para dar paso a uno de los momentos estelares de la noche, el homenaje a la actriz y directora Paz Vega con la entrega del Premio Luz. Una destacada intérprete internacional en Europa, Estados Unidos e Iberoamérica, que ha iniciado su prometedora carrera como cineasta y directora con su ópera prima 'Rita'.

Antes de la entrega, ha tenido lugar la actuación de la cantante India Martínez, que ha deslumbrado al público con su voz interpretando el tema 'A ti mujer', acompañada por la Banda Sinfónica Municipal de Huelva.

Visiblemente emocionada, Paz Vega ha recibido el Premio Luz de manos de la productora Marta Velasco quien ha destacado la "valentía" de Paz Vega "de dar un paso adelante e iluminarnos con tu luz y tu pasión. Es el comienzo de una nueva etapa brillante en tu carrera"; y la niña protagonista de la película 'Rita', la actriz Sofía Allepuz, quien ha resaltado que "nos ha enseñado a perseguir nuestros sueños igual que ella".

La actriz y directora, por su parte, ha reconocido que se trata de "un honor recibir este premio en una fecha tan importante para el Festival como estos 50 años. Yo estoy cerca de mis 50 y acabo de cumplir un sueño, o más bien, lo he luchado; estoy muy orgullosa de no haber desistido en los momentos complicados" y ha querido dedicarlo a "todos los niños y niñas, y a nuestros jóvenes, porque son la luz, y el futuro. Quiero decirles que persigan sus sueños, que sean constantes, que no dejen de soñar y de luchar".

Para terminar, han subido al escenario el equipo del documental 'Medio siglo de cine', con el que han empezado las proyecciones de la 50 edición, representado por su directora, Remedios Malvárez, el productor José David Díaz y la actriz Cinta Ramírez