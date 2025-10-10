Sucesos
Cinco heridos, entre ellos una niña, tras una colisión entre dos vehículos en Cartaya (Huelva)
Todas fueron trasladadas al Hospital Virgen de la Bella
Cinco personas, entre ellas una menor de siete años de edad, han precisado traslado hospitalario tras resultar heridas en un accidente de tráfico registrado a última hora de este jueves 9 de octubre en la localidad onubense de Cartaya.
Según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, un aviso recibido sobre las 20.35 horas alertó de una colisión entre dos vehículos en la confluencia entre las calles Higuera y San Pedro de la localidad.
Acto seguido se activó de inmediato al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Policía Local y al Consorcio Provincial de Bomberos, aunque finalmente no fue necesaria su actuación.
Los servicios sanitarios atendieron y trasladaron al Hospital Virgen de la Bella a cinco personas, tres mujeres (dos de 34 años de edad y una de 21), una menor de siete y otra persona de 25 años.
