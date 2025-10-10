Montero pospone la exigencia de dimisión a Moreno hasta las elecciones

La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha afirmado este viernes que "ya habrá tiempo" de pedir la dimisión del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, por los fallos en el protocolo de prevención del cáncer de mama, "cuando se convoquen las elecciones".

Durante una visita al astillero de Navantia de San Fernando (Cádiz), y al ser preguntada si pensaba que Moreno debía dimitir por los fallos en el cribado del cáncer de mama, Montero ha indicado que prefiere ahora concentrarse en "lo urgente" que, en su opinión, es que se solucione el problema de las mujeres que han sufrido este problema.

"Prefiero concentrarme en las mujeres y ya habrá tiempo cuando se convoquen las elecciones de que los ciudadanos y las ciudadanas tomen la palabra para ver si una persona se encuentra o no capacitada para dirigir el sistema sanitario o, como parece, se encuentra absolutamente desbordada y sin capacidad", ha subrayado la vicepresidenta.

"Lo que exijo es una respuesta ya, rápida, ágil, respecto a lo que ha ocurrido y qué es lo que vamos a hacer para intentar que en el futuro no se provoque este problema sabiendo que hay que hacer una revisión global del sistema sanitario. Esto no va de un error informático, esto va justamente de que el sistema ha colapsado y este es el síntoma de que el sistema ha colapsado", ha insistido.

Acusa al presidente andaluz de mentir

"En el día de ayer volvió a mentir, vuelve a mentir con el número de casos que están afectados por esta situación", ha afirmado Montero, criticando que el titular de la Junta quisiera trasladar que este problema "era algo muy pequeño, de un lugar muy pequeño"

"Primero porque no da los datos y ahí ha mentido, dijo cuatro casos, luego dos mil, ahora estamos escuchando testimonios desgarradores", ha señalado Montero, que ha indicado que también "el señor Moreno Bonilla miente respecto al comportamiento de los profesionales y al comportamiento de los protocolos de actuación".

Ha indicado que los radiólogos han trasladado que "esto es la punta del iceberg" y que "hay que revisar otro cáncer, el cáncer de colon, el cáncer de cervix, el cáncer de próstata, es decir, otros programas de cribado en el que tampoco se está recibiendo por parte de las personas que se lo hacen información de cómo ha ido su prueba".

La vicepresidenta también ha reiterado sus críticas a Juanma Moreno por afirmar que no se comunicaba a las mujeres que sus pruebas eran dudosas para no causarles ansiedad.

"Oiga, señor Moreno Bonilla, que las mujeres somos mayores de edad y sabemos asumir cuando tenemos una enfermedad nosotras o nuestra familia", ha clamado.

"Me pregunto si las respuestas de no generar ansiedad las hubiera dado si se hubiera tratado de un cáncer de próstata, si hubiera dicho el señor Moreno Bonilla a la ciudadanía que no han querido provocar ansiedad a varones en este caso. Yo creo que el Partido Popular tiene un problema con las mujeres", ha subrayado Montero.

Para la vicepresidenta "todo son excusas" para intentar "eludir la responsabilidad: echarle la culpa a otros, mujeres, profesionales, a mí misma, que hace más de 15 años que no soy consejera de Salud, es ridículo, es absurdo".

"Pero es la forma de actuar del señor Moreno Bonilla", ha dicho la vicepresidenta que ha comentado que el presidente andaluz "se ha caracterizado durante este tiempo por no gobernar, por no saber abordar los problemas que tiene la gente y simplemente intentar caer bien, que es lo que está queriendo hacer también en esta crisis".