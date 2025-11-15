Se desborda un barranco en Nerva, Huelva, tras el paso del temporal

Las intensas lluvias registradas en Huelva desde primera hora de la tarde, principalmente desde las 16:00 horas, han provocado importantes anegamientos, sobre todo en Huelva capital, así como el desbordamiento del barranco de Santa María en Nerva.

El aumento de incidencias ha motivado que el consejero de Interior de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, haya elevado a fase de emergencia, situación operativa 1, el Plan de Emergencia ante el riesgo de inundaciones.

"Pedimos prudencia y precaución en Andalucía ante los avisos por lluvia y viento. Sigue los consejos del 112", ha recomendado a través de redes sociales.

Desde el servicio de Emergencias 112 han informado a EFE de que desde las 16.00 horas se ha incrementado el número de incidencias gestionadas en la provincia de Huelva, fundamentalmente en la capital, por anegamientos debido a la intensidad de las lluvias.

En Nerva, una tromba de agua puntual ha motivado el desbordamiento del barranco de Santa María, que ya llevaba mucha agua acumulada y arrastraba árboles y ramas de días atrás.

Eso ha motivado el anegamiento de la calle central del pueblo y afecciones puntuales a viviendas y locales en zonas como la Avenida de Alemania, la barriada de Los Rosales o la zona del Campus Universitario de El Carmen.

El alcalde de Nerva, José Luis Lozano, ha lamentado que de nuevo se haya desbordado dicho barranco: "Aquí estamos con una impotencia terrible, con una desolación terrible", ha precisado, remarcando que "afortunadamente no ha tenido las magnitudes que la vez anterior -en 2019, cuando el agua llegó a alcanzar el metro y medio de altura-, ya que se han inundado varios locales y casas" sin una afección importante.

Sí ha querido destacar "el estado de ánimo y de pánico que tiene la población", que es "indescriptible", y ha advertido: "Estamos permanentemente en peligro, hace seis años que sufrimos unas terribles inundaciones y aquí seguimos en peligro ante la pasividad absoluta de las administraciones".

Hasta las primeras horas de esta mañana la provincia de Huelva llevaba acumuladas 196 incidencias gestionadas por el 112 desde el comienzo del paso de la borrasca Claudia; en el conjunto de la comunidad se elevaban hasta las 620.

En la provincia está activo desde las 10:00 y hasta las 20:00 horas el aviso naranja por lluvias en las comarcas del Andévalo, Condado y Litoral.