Fundación Iberdrola y Betania impulsan la inserción laboral de 40 mujeres en situación de vulnerabilidad

La cafetería es el epicentro de un proyecto llamado ‘Café con Sal’, fruto de la colaboración entre La Fundación Iberdrola España y la asociación Betania, situado en la Línea de Concepción, Cádiz. En este espacio, 40 mujeres ponen a prueba no solo las lecciones aprendidas en los cursos de formación ofrecidos por la entidad, a modo de prácticas remuneradas, sino también a superar sus mayores miedos exponiéndose al mundo, a pesar de lo vivido.

La Fundación Iberdrola España ha estado con ellas de la mano de Begoña Arana, directora de la entidad. La cafetería es el último eslabón de todo un proceso de adaptación y eliminación de barreras que obstaculizan el desarrollo de sus habilidades emocionales, sociales, como formativas. Para ello, Betania elabora todo un plan de capacitación y formación especializada, con una duración de ocho semanas y otra parte práctica, en la que las mujeres ponen en práctica las habilidades aprendidas durante otras ocho semanas. Además, está la posibilidad de que seis de ellas obtengan un contrato en la cafetería con una duración de seis meses y de jornada completa. Todo ello, gracias a la ayuda de una instructora de restauración que imparte la formación teórico-práctica, de unas 200 horas, a estas participantes del programa financiado por la Fundación Iberdrola España, gracias a su Programa Social- Futuro con Energía.

Asimismo, una vez finalizada la formación, las participantes de ‘Café con Sal’ reciben un título acreditado por la Universidad de Cádiz que avala que tienen las competencias necesarias para trabajar en el mundo de la hostelería, aumentado su capacidad de empleabilidad.

Para Jaime Alfonsín, presidente de la Fundación Iberdrola España: “gracias a este tipo de proyectos son por los que la Fundación trabaja y muestra su firme compromiso con las entidades que ayudan a los colectivos que se encuentran en situación de exclusión. En el caso de este proyecto que busca favorecer el empoderamiento de mujeres en situación de vulnerabilidad social y la forma de recuperar sus vidas de forma independiente, a través de su inclusión sociolaboral”.

Para Begoña Arana, directora de Betania, ‘la renovación del compromiso de Fundación Iberdrola con Café con Sal supone un impulso y un aliciente para seguir trabajando de la misma forma que hasta ahora. Este proyecto supone una oportunidad de formación para mujeres que no han tenido antes posibilidades de adaptarse al mercado laboral. Es una iniciativa innovadora que busca la inserción laboral efectiva para que ellas sean las absolutas protagonistas de sus vidas’.

Más de 12 millones de euros invertidos en iniciativas sociales Iberdrola, a través del Programa Social la Fundación Iberdrola España, ha destinado más de 12 millones de euros a iniciativas sociales en el país y ayudado a un total de 414.546 personas. Desde el lanzamiento de este Plan en 2010, la compañía ha impulsado más de 500 proyectos en colaboración con más de un centenar de entidades sociales, contribuyendo a la lucha contra la pobreza infantil, el apoyo escolar y la inserción social de niños, jóvenes y mujeres en situación de vulnerabilidad. El Programa Social ha permitido la creación de 1.830 puestos de trabajo y la participación de 8.538 voluntarios.

La Fundación Iberdrola España también centra sus actividades en su programa de becas en los ámbitos de la energía, biodiversidad y medio ambiente, en el apoyo a la investigación en temas relacionados con la energía y el cambio climático, así como en el ámbito cultural, centrándose en la restauración y mantenimiento de las riquezas culturales y artísticas del patrimonio de la Península Ibérica.