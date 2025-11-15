Detenidos los tripulantes de una narcolancha tras una persecución por el río Piedras

La Guardia Civil ha intervenido en la mañana de este sábado una embarcación semirrigida de las usadas para el narcotráfico, tras una persecución por el río Piedras, en la provincia de Huelva, donde han sido detenidos sus tres tripulantes.



Esta embarcación, según ha informado la Guardia Civil, llevaba resguardada del temporal en la zona de El Terrón, en Lepe (Huelva), desde el pasado jueves.



Al detectar la presencia de dos embarcaciones del Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil, que han podido salir a navegar pese a las condiciones adversas del mar estos días, han emprendido la huida, siendo finalmente interceptada la embarcación en el río Piedras.



En el transcurso de la operación se ha caído al agua un guardia civil, y ante la posibilidad de que fuera arrollado por la narcolancha se llevaron a cabo disparos intimidatorios al aire, según las fuentes.



El agente rescatado del agua se encuentra ileso