Espadas defiende la creación de una comisión bilateral por Doñana

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha defendido este sábado que la solución para el ecosistema de Doñana pasa por una comisión bilateral y no la resolución "unilateral" propuesta por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que "conduce a la confrontación". Así lo ha manifestado Espadas a preguntas a los medios, quien ha señalado que Moreno, desde el punto de vista institucional y político, "está asumiendo una responsabilidad de la que estoy seguro ya se está arrepintiendo".

"Moreno apoyó la votación en el Parlamento que proponía el Grupo Socialista de crear una comisión bilateral Gobierno-Junta de Andalucía para que allí se pudiera plantear exactamente qué es lo que se quiere resolver y cómo se plantea hacerlo. Podría ser una posibilidad para que congelara la tramitación de la proposición de ley, que es lo que queremos todos y se siente así en una mesa", ha señalado. Tras esto, Espadas ha asegurado que brindó a Moreno su "disposición para trabajar con Doñana para analizar caso a caso exactamente cuáles son los problemas concretos que sabemos puedan tener algunos agricultores de la comarca del condado", pero "en ningún caso planteando expectativas falsas sobre un agua que no existe, ni desde luego planteando esa sombra de amenaza o de riesgo sobre Doñana".

"No nos lo podemos permitir porque la situación del ecosistema sabemos que es muy grave. Tampoco podemos permitirnos el daño reputacional y el daño a la imagen de Andalucía y de Doñana y, sin duda, la amenaza a los productos de la zona que inmediatamente se pueden ver envueltos en esta crisis". Cuestionado sobre el posicionamiento de los alcaldes y alcaldesas sobre este tema, el dirigente socialista ha afirmado que estos "no se ponen al lado del Partido Popular". "Están al lado de sus vecinos y vecinas y sobre todo los que tienen problemas con la ley y que llevan tiempo queriendo resolver o sentarse en una mesa a hablar con alguien". "Este problema no se puede resolver simplemente con palabras falsas, con mensajes huecos o con sombras de duda sobre un agua que no existe", ha defendido.

Por último, ha remarcado que el mensaje que tienen que trasladar los responsables municipales es "que el camino unilateral de Moreno nos conduce sencillamente a la confrontación y a no resolver el problema". "El camino es el del diálogo y del acuerdo. Cualquier revisión del plan de 2014 tiene que pasar por el acuerdo y por una situación que no afecte a Doñana", ha concluido.

Por su parte, el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, y portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, ha asegurado este sábado que no se "puede proteger" el parque nacional de Doñana (Huelva) "en contra de la gente que vive en su entorno" y ha reclamado al líder del PSOE-A, Juan Espadas, que "entienda" que Andalucía "no puede ser el campo de batalla" del presidente Pedro Sánchez. "Ferraz se ha empeñado en convertir Andalucía en su campo de batalla electoral", ha indicado Fernández-Pacheco, quien ha considerado que Espadas "debe volver" a la senda "del sentido común", y "escuchar" a los onubenses.

Tras una visita institucional al Ayuntamiento de Beires (Almería), el portavoz del Gobierno andaluz ha afirmado que la actitud adoptada por el PSOE federal y andaluz "no beneficia a Doñana en absoluto, como tampoco a los parques naturales andaluces y al conjunto de sociedad andaluza". "Doñana no está en peligro y no son palabras mías, son palabras de Juan Espadas en febrero de 2022 y, por eso, le pedimos que vuelva a ser el Juan Espadas de febrero de 2022, el que estaba cerca de la gente", ha remarcado.

Fernández-Pacheco ha indicado que está "claro" que ha sido una "llamada de Ferraz" la que ha provocado lo que ha definido "como un giro de 180 grados" en la postura del líder del PSOE-A. "Le pedimos que escuche a sus alcaldes, a los alcaldes socialistas de Huelva que han dicho que están a favor de la Proposición de Ley que plantea el PP y el gobierno de la Junta, que escuche a los onubenses, y que entienda que Andalucía no puede ser el campo de batalla de Sánchez", ha concluido.

DESMENTIDO AL "155 ECOLÓGICO"

Desde el Gobierno, por último, se niega que el Ministerio para la Transición Ecológica tenga preparado un '155 ecológico' para arrebatar a Andalucía la competencia sobre Doñana en relación a la nueva proposición de ley aprobada en el Parlamento y para la que el Gobierno de la nación se ha mostrado totalmente en contra. "Ni el Ministerio para la Transición Ecológica se lo ha planteado, ni se lo plantea", han manifestado fuentes de la Delegación del Gobierno en respuesta a un tuit publicado por el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, y que han asegurado que "es completamente falso".