El Granado vuelve a registrar la máxima más elevada con 44,4 grados

La estación de El Granado, en la provincia de Huelva (Andalucía), alcanzó este lunes la temperatura máxima más elevada en España con 44,4 grados, en plena ola de calor, seguida de Almadén (Ciudad Real), donde los valores se situaron en 44,1 grados.

Así lo ha indicado este martes la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en una lista que publica en su web con los valores récord -máximas y mínimas- para su noveno día de un episodio térmico que previsiblemente terminará de manera oficial hoy martes si bien se espera que continúe el calor intenso.

En la estación de Hijar, en la provincia de Teruel, y en Montoro (Córdoba) se registraron ayer 44 grados a primera hora de la tarde en ambas, mientras que los valores marcaron 43,9 grados tanto en Fuentes de Andalucía (Sevilla, como en Mérida (Badajoz).

En Olivenza (Badajoz) las máximas fueron de 43,8 y los termómetros marcaron los 43,7 grados en la ciudad de Badajoz, en el Aeropuerto de Sevilla y en la estación de Caspe, Plana del Pilón (provincia de Zaragoza).

En cambio, en lo relativo a las mínimas, la estación del Puerto del Pico marcó ayer mínimas de 9,7 grados a las 06:40 horas (peninsular), seguida de Pradollano, Parque Nacional de Sierra Nevada, en la provincia de Granada, con 10,4 grados.

Según el listado de la Aemet, en Beariz (Ourense), Vall de Boí (Lleida) y Xinzo de Limia (Ourense), las mínimas fueron de 10,5, 10,8 y 11,1 respectivamente.

La Aemet ha habilitado hoy alertas por calor en todas las diecisiete comunidades autónomas y ha puesto bajo aviso 'rojo' (que advierte de un peligro extraordinario e indica el máximo nivel de riesgo) zonas de Andalucía, sobre todo la campiña sevilla, donde se podría llegar a los 44 grados a lo largo de la jornada, y del País Vasco. El organismo nacional ha previsto que el actual episodio térmico de ola de calor que azota a España desde el pasado día 3 podría llegar a su final hoy martes, según sus últimas predicciones que han sido modificadas varias veces en los últimos días, la última, ayer.