El Juzgado de lo Penal nº 4 de Huelva ha condenado a un hombre a tres años y dos meses de cárcel por vender un gramo de hachís a un menor de 14 años con pleno conocimiento de la minoría de edad de éste.

La sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, lo considera responsable de un delito contra la salud pública, en su modalidad de sustancia que no causa grave daño a la salud, facilitada a menor de 18 años, por el que además de la pena de cárcel el pago de una multa de 332 euros.

Se considera probado que el acusado sobre las 21.50 horas del 24 de mayo de 2020, vendió un gramo de hachís a un menor de 14 años, con pleno conocimiento de la minoría de edad de éste.

Al ser sorprendido tras la venta por agentes policiales y serle intervenidos tres euros procedentes de dicha venta ilícita, el acusado entregó voluntariamente a los agentes otro trozo de sustancia que guardaba en su domicilio, también destinada ala distribución a terceros.

El análisis de la sustancia incautada arrojó 27,58 gramos de resina de cannabis, teniendo la sustancia incautada un valor aproximado de 166 euros.