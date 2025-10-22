Liga de Campeones
Sanidad
Una "incidencia técnica" en ClicSalud+ impide "temporalmente" el acceso a imágenes e informes médicos en Andalucía
Debido a un "importante incremento" en el número de accesos de usuarios a la aplicación
El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha informado de que, debido a un "importante incremento" en el número de accesos de usuarios a la aplicación ClicSalud+ en "momentos puntuales", se ha producido una "incidencia técnica" que impide el acceso "temporal" a imágenes e informes médicos.
Según ha detallado la Consejería de Salud y Consumo en un comunicado, "en ningún caso esta incidencia informática ha supuesto el borrado ni la pérdida de pruebas, informes o historiales clínicos".
Asimismo, han asegurado que, "una vez restablecido por completo el servicio, los usuarios que hayan tenido acceso limitado podrán consultar, descargar y visualizar con normalidad toda su información médica".
Desde el SAS han lamentado las molestias que esta incidencia pueda haber ocasionado y han afirmado que están trabajando para restaurar "la completa normalidad del servicio lo antes posible".
