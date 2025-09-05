Inmovilizados en Niebla 2.000 litros de aceite usado de origen vegetal recogidos en bares sin contrato

La Guardia Civil ha inmovilizado en una nave situada en la localidad onubense de Niebla alrededor de 2.000 litros de aceite usado de origen vegetal por carecer de la documentación necesaria que exige la Delegación Provincial de Sostenibilidad y Medio Ambiente.

Según informa el Instituto Armado en un comunicado, las investigaciones se iniciaron cuando agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) observaron la posible recogida de aceites procedentes de bares y restaurantes por una persona no autorizada que los almacenaba en una nave de la localidad careciendo de permisos para ejercer esta actividad con el perjuicio económico resultante a las empresas del sector.

Por ello, los agentes citaron en la nave a esta persona, que permitió la entrada de los agentes, que localizaron 39 bidones con capacidad de 50 litros y una garrafa de 20 litros que suman 1.970 litros de aceite acopiados.

Según la investigación, esta persona había trabajado en una empresa de recogida de aceites y, tras finalizar de su contrato, decidió seguir ejerciendo la actividad por su cuenta con los mismos clientes, utilizando albaranes de entrega y el vehículo con los logos de la empresa anterior.

Por todo ello se procedió a la clausura de la nave por los riesgos medioambientales que pudieran derivarse del almacenamiento de aceites, ya que carecía de las autorizaciones administrativas pertinentes para la gestión de los residuos, levantándose las correspondientes actas de infracción.

Además a esta persona se le investiga por un delito de falsedad de documento privado al emitir documentos en nombre de su anterior empresa sin autorización.