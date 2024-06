Una inversión de 175 millones en cinco años contra el calor en los colegios de Andalucía

El cambio climático también afecta a las aulas. Lo que antes era un lujo, la climatización, ahora es una necesidad. El pasado verano la temperatura media en Andalucía aumentó casi dos grados. El estío anterior ya subió otro grado. Mínimas de más de 30 grados y máximas que se van a los 44 con facilidad es la tónica predominante. Las consecuencias de las temperaturas tan altas de forma permanente van desde la salud, con más casos de golpes de calor, a la agricultura, con daños en los cultivos y adelantamiento de cosechas, al turismo, con bajadas de reservas en las zonas más afectadas. No hay que olvidar tampoco el aumento de la factura eléctrica. En los últimos 30 años, las capitales andaluzas registran una subida de casi un grado de media. Las ciudades más afectadas son Granada, Málaga y Córdoba. La tendencia venía siendo de 0,4 grados más por década. Los valores se están disparando. Ante esta tesitura, la Consejería de Educación, en materia de climatización de centros educativos, y desde enero de 2019, ha realizado una inversión de 175 millones de euros para llevar a cabo 654 actuaciones tanto de climatización pasiva como de bioclimatización en 588 centros educativos correspondientes a más de 252 municipios.

Según recoge una respuesta parlamentaria en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía (BOPA), consultado por LA RAZÓN, Contestada por la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, del total de las actuaciones, «454 corresponden a medidas de bioclimatización por valor de unos 54 millones de euros, y que se enmarcan tanto en el plan piloto aprobado en 2020 como en el aprobado en el año 2021, consecuencia de la aprobación de la citada ley. Un Plan este de 2021 que es referente a nivel nacional y que ha si ido premiado en el marco de las Acciones de Sostenibilidad 2022 que reconocen medidas por su impacto ambiental y social llevadas a cabo por administraciones públicas, empresas, start-ups, fundaciones, organizaciones no gubernamentales e instituciones académicas y educativas como reconocimiento a su compromiso con la sostenibilidad y el desarrollo sostenible de la sociedad y del planeta».

«Para poder realizar la valoración y la priorización de las actuaciones se han llevado a cabo valoraciones técnicas por parte del personal de la Agencia Pública Andaluz de Educación, APAE, que han derivado en las medidas correctoras que constan de la instalación de placas fotovoltaicas e instalaciones de sistemas de refrigeración adiabática», señaló la consejera Patricia del Pozo. «Para poder determinar los 430 centros seleccionados dentro del programa, se tuvo en cuenta su ubicación en las zonas con mayor severidad climática en verano, según los datos de Zonificación Climática de Andalucía por Municipios recogidos en el Código Técnico de la Edificación (CTE)», añadió. Además, «se tuvieron en cuenta criterios técnicos como que no fueran edificios protegidos o catalogados; que no estuvieran previstas otras obras o actuaciones que invalidaran las de este programa; el buen estado general de la edificación; la no existencia de instalaciones de refrigeración mecánica y aire acondicionado convencionales; y la no existencia de instalaciones fotovoltaicas en uso».

«Estas medidas están teniendo ya un impacto medioambiental enorme», recalcó la consejera. Así, «las placas solares correspondientes a este plan cubrirán una extensión de 86.000 metros cuadrados de paneles fotovoltaicos, equivalente a más de 8 campos de fútbol, y su potencia global instalada será de 6,45 megavatios. Esta generación de energía verde supondrá una reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera de 6.264 toneladas al año». El ahorro en el gasto energético puede llegar al 80%.