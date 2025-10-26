Se enfrenta a 12 años de cárcel por pervertir a dos menores a través de un perfil falso en las redes

Un joven de 27 años se enfrenta a doce años de cárcel tras ser acusado de pervertir a dos menores, de 11 y 9 años, con los que contactó a través de un perfil falso en una conocida red social donde se hizo pasar por un menor de edad.

A los doce años de prisión que le solicita el Ministerio Fiscal como autor de dos delitos de agresión sexual a menores, se le suma otro medio año más de prisión por posesión de pornografía infantil.

Los hechos, según la calificación del Ministerio Público, recogida por Europa Press, se remontan a 2023 cuando el acusado, tras hacerse pasar por un menor en una red social, propuso a un niño de 11 años obtener monedas virtuales que solo podían emplearse en un juego. Para ello, el menor y su hermana, de 9 años, "tenían que participar en diversos retos de contenido pornográfico que serían grabados por el acusado".

Los retos consistían en superar un total de cinco pruebas, todas ellas de marcado carácter sexual, que tenían que ser grabadas por el acusado. Los menores, "embaucados ante la posibilidad de conseguir esas monedas para jugar al referido juego y en la creencia de que interactuaban con una persona de su misma edad" accedieron y cumplieron las pruebas.

En la última de las pruebas fueron sorprendidos por la abuela. Los pillo encerrados en la habitación cuando "mantenían una videoconferencia con el acusado por teléfono" y éste grababa a los dos pequeños.

De esta forma, se interpuso la correspondiente denuncia y la Guardia Civil tras la autorización judicial del volcado de los datos de los teléfonos móviles del acusado, se localizaron un total de 130.000 imágenes de contenido sexual con menores, así como 3.000 videos y 7.000 audios del mismo contenido.

Además de la pena de prisión, Fiscalía les reclama once años de libertad vigilada y 16 años de prohibición de acercarse o comunicarse con las víctimas. También se pide que se le imponga la inhabilitación especial durante 15 años para cualquier profesión, oficio o actividad, sean o no retribuidos, que conlleve contacto regular y directo con personas menores de edad.

En concepto de responsabilidad civil se pide desde Fiscalía que se le condene a indemnizar a la tutora de los menores en la cantidad de 1.000 euros para cada uno de ellos por los daños morales causados. El juicio está señalado para el próximo jueves 30 de octubre en la Audiencia de Jaén.