Sucesos
La Guardia Civil desmantela un taller de contrabando de tabaco en Mancha Real
La operación comenzó tras detectarse un aumento de la venta ilícita de cajetillas en varios municipios de la provincia de Jaén
La Guardia Civil ha desarticulado en Mancha Real (Jaén) un taller clandestino dedicado a la fabricación, envasado y distribución de tabaco de contrabando en una operación donde se ha investigado a un hombre de 52 años por un supuesto delito contra la salud pública.
La investigación, desarrollada por el Equipo ROCA de Jaén con apoyo del Destacamento Fiscal y Fronteras, comenzó en junio tras detectarse un aumento de la venta ilícita de cajetillas en varios municipios de la provincia.
Las primeras pesquisas llevaron a los agentes hasta una vivienda de Mancha Real que funcionaba como taller clandestino. En su interior, el investigado había instalado maquinaria industrial para triturar, elaborar y empaquetar tabaco ilegal.
En una segunda fase, los agentes interceptaron el vehículo del sospechoso, donde localizaron cigarrillos preparados para la venta y blísteres de tabaco picado, según ha informado la Guardia Civil en un comunicado.
El posterior registro de la vivienda confirmó la magnitud de la actividad: 70 kilos de tabaco listo para su comercialización, 420 paquetes de tabaco picado, 115.000 cigarrillos con filtros, 15.000 bolsas para empaquetado, 1.500 cajetillas impresas imitando una marca comercial y más de una decena de máquinas industriales. También se intervino dinero en efectivo por valor de 11.415 euros.
La Guardia Civil da por desmantelado el taller y ha formulado además diversas denuncias administrativas en aplicación de la Ley Orgánica 12/1995 de represión del contrabando y la Ley 11/2021 de lucha contra el fraude fiscal.
Las diligencias y el investigado ya han sido puestos a disposición judicial.
