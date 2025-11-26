La Guardia Civil desmantela un taller de contrabando de tabaco en Mancha Real

La Guardia Civil ha desarticulado en Mancha Real (Jaén) un taller clandestino dedicado a la fabricación, envasado y distribución de tabaco de contrabando en una operación donde se ha investigado a un hombre de 52 años por un supuesto delito contra la salud pública.

La investigación, desarrollada por el Equipo ROCA de Jaén con apoyo del Destacamento Fiscal y Fronteras, comenzó en junio tras detectarse un aumento de la venta ilícita de cajetillas en varios municipios de la provincia.

Las primeras pesquisas llevaron a los agentes hasta una vivienda de Mancha Real que funcionaba como taller clandestino. En su interior, el investigado había instalado maquinaria industrial para triturar, elaborar y empaquetar tabaco ilegal.

En una segunda fase, los agentes interceptaron el vehículo del sospechoso, donde localizaron cigarrillos preparados para la venta y blísteres de tabaco picado, según ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

El posterior registro de la vivienda confirmó la magnitud de la actividad: 70 kilos de tabaco listo para su comercialización, 420 paquetes de tabaco picado, 115.000 cigarrillos con filtros, 15.000 bolsas para empaquetado, 1.500 cajetillas impresas imitando una marca comercial y más de una decena de máquinas industriales. También se intervino dinero en efectivo por valor de 11.415 euros.

La Guardia Civil da por desmantelado el taller y ha formulado además diversas denuncias administrativas en aplicación de la Ley Orgánica 12/1995 de represión del contrabando y la Ley 11/2021 de lucha contra el fraude fiscal.

Las diligencias y el investigado ya han sido puestos a disposición judicial.