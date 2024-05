A prisión una mujer acusada de robar "con extrema violencia" a ancianas en portales

La Policía Nacional ha detenido a una mujer de 55 años acusada de robar con extrema violencia a ancianas en portales de la capital jiennense. Tras su detención, el juez ha ordenado su ingreso en prisión. Según la Policía Nacional, esta mujer se dedicaba a acceder al portal y empleando una violencia desmesurada agredía físicamente a mujeres ancianas para conseguir los objetos de valor y dinero que portasen.

La sospechosa elegía meticulosamente a sus víctimas, normalmente mujeres de avanzada edad, con lenta o poca movilidad. Una de sus víctimas tuvo que ser ingresada de urgencia e intervenida quirúrgicamente tras fracturarse la cadera como consecuencia de la extremada violencia que la autora empleó en la ejecución del robo. La investigación se inició el pasado mes de marzo cuando los agentes tuvieron conocimiento de la asistencia sanitaria y la intervención quirúrgica en el Hospital Neurotraumatológico de Jaén por fractura de cadera a una mujer de 85 años.

Cuando los investigadores se trasladaron al Hospital, la víctima relató como el día anterior se encontraba haciendo unas compras por la Avenida de Andalucía, cuando accedió al portal de su vivienda, notando que alguien le tocaba el hombro cuando se encontraba pulsando el botón del ascensor. Al volverse a mirar observó a una mujer que se abalanzó sobre ella y sin mediar palabra la agarró fuertemente del cuello intentando sustraer el bolso que portaba en ese momento cruzado. Al no poder, la tiró al suelo, golpeando fuertemente su cabeza y cuerpo en el suelo, aprovechando la autora para arrebatarle el bolso y salir huyendo.

Con las primeras pesquisas los agentes determinaron que, efectivamente, el día en el que se produjo el robo, una mujer, en actitud vigilante y nerviosa no paraba de seguir a la víctima, guardando siempre una distancia prudencial al objeto de que no levantar sospechas, accediendo instantes después la víctima accede al portal y entrando la presunta autora apenas segundos después. Las indagaciones permitieron determinar su presunta vinculación con otro robo con violencia en 2022 a una mujer de 83 años, hecho que no pudo esclarecerse al no ser la autora una delincuente habitual de la ciudad de Jaén.

Los investigadores sospecharon que el robo podría venir motivado por la necesidad inmediata de conseguir dinero, dada la violencia de una manera desmedida, sin ningún tipo de reparo y, sin controlar las posibles lesiones que pudiera ocasionar en sus víctimas, siempre ejecutando todo lo posible para conseguir su botín, efectos de valor o el dinero de la damnificada, huyendo del lugar a toda velocidad.

Tras los avances de la investigación y tras establecer un dispositivo alrededor de la presunta autora, los agentes confirmaron la plena identificación de la mujer, constatando de forma paralela que era la misma persona que en el año 2023 habría fingido ser víctima de un robo con violencia en su domicilio, todo ello motivado por su adicción a los salones de apuestas, siendo detenida posteriormente por un delito de simulación de delito.

Fue apenas unos días después cuando los agentes procedieron a la detención de la mujer. En la vivienda de la detenida se localizaron las prendas de ropa que la presunta autora portaba en el momento de cometer los hechos y que pudieron ser cotejadas mediante las grabaciones de seguridad analizadas por los agentes encargados de la investigación. Tras la puesta a disposición de la presunta autora, se decretó su inmediato ingreso en prisión.