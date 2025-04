Romería de la Virgen de la Cabeza: "Una de las fiestas que en todo lo descubierto de la tierra se celebra"

Más de medio millón de personas acudirán a la romería de la Virgen de la Cabeza este fin de semana y a visitar el santuario, situado en el Cerro del Cabezo, en el parque de la Sierra de Andújar (Jaén).

El programa de actividades de la romería, considerada de las más antiguas y multitudinarias de España, comenzó este viernes con la tradicional ofrenda floral a la Virgen de la Cabeza, que se llevó a cabo después de la procesión que partió de la ermita de la calle Ollerías hasta la Plaza España.

Este sábado partirán los romeros en carreta o a caballo, desde muy temprano, hacia el Real Santuario de la Virgen de la Cabeza y una vez en el lugar las peñas de familiares y amigos pasarán la noche en las carretas y tiendas de campaña.

En la mañana del domingo se realizará el traslado de la imagen para presidir la misa al aire libre, tras la cual y sobre las 11:15 horas comenzará una procesión, en la que todos los devotos desearán pasar una prenda por las andas de la Virgen, y los monjes trinitarios acercarán a los niños en brazos a la Virgen, en medio de bailes, canciones, vitoreos y escenas de fervor en homenaje a la “Reina de Sierra Morena”.

Miguel de Cervantes, que ya desarrolló varios pasajes de "El Quijote" en Sierra Morena, habla en "Los trabajos de Persiles y Segismunda" de esta romería y apunta en un pasaje de la obra: ".... voy a la gran ciudad de Toledo, a visitar a la devota imagen del Sagrario, y desde allí me iré al Niño de la Guardia, y, dando una punta, como halcón noruego, me entretendré con la santa Verónica de Jaén, hasta hacer tiempo de que llegue el último domingo de abril, en cuyo día se celebra en las entrañas de Sierra Morena, tres leguas de la ciudad de Andújar, la fiesta de Nuestra Señora de la Cabeza, que es una de las fiestas que en todo lo descubierto de la tierra se celebra; tal es, según he oído decir, que ni las pasadas fiestas de la gentilidad, a quien imita la de la Monda de Talavera, no le han hecho ni le pueden hacer ventaja!".

La Junta ha duplicado el presupuesto destinado a este dispositivo, pasando de los 430.000 euros del año pasado a los más de 900.000 euros para este año, ha detallado el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, que ha indicado que este es el primer año en el que la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) está al frente de las intervenciones.

Antes de la activación del operativo de emergencia, Sanz, junto al delegado del Gobierno de la Junta en Jaén, Jesús Estrella, y el alcalde de Andújar, Francisco Carmona, ha visitado las obras del nuevo Centro de Coordinación Operativa (Cecop) que se está levantado en los terrenos de la Dehesa del Santuario y que se prevé finalizará antes de que acabe el año.

El Plan del Cerro ha redoblado este año la seguridad gracias al arreglo de la carretera del Santuario y el Camino Viejo de Andújar, por donde suben las carretas y también algunos caballistas y se han dispuesto abrevaderos y amarres para garantizar el cuidado y bienestar animal (antes el único sitio con abrevaderos era la zona de San Ginés).

Por segundo año consecutivo el Plan del Cerro dispone de wifi inteligente para monitorizar el flujo de movimientos y controlar los aforos, así como localización por GPS para las comitivas, el sistema 112 inverso o el ES-Alert –mensajes masivos a teléfonos móviles en caso de emergencia grave–.

Entre los efectivos, se cuentan los profesionales de la EMA, los servicios de Protección Civil, Emergencias 112, el Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA) e Infoca, así como otros como el Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, agentes de la Unidad de la Policía Nacional Adscrita a la Junta, operadores de mantenimiento y conservación de carreteras y agentes de medio ambiente y personal sanitario, entre otros efectivos