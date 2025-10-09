El PSOE pedirá amparo al Constitucional por el "veto" al debate sobre sanidad en Andalucía

El PSOE ha anunciado este jueves que interpondrá un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional ante la "indefensión" que dice sentir por parte del presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre (PP), por el "veto" al debate sobre la situación sanitaria que llevan tiempo demandando en la Cámara.

La portavoz parlamentaria del PSOE, María Márquez, ha señalado al inicio de su pregunta al presidente de la Junta, Juanma Moreno, en la sesión de control al Gobierno que "la puntilla" de todo esto fue que ayer Aguirre parara una votación en curso para modificar el cambio del orden del día de la sesión plenaria porque el PP le dijo "que no tenía diputados suficientes".

"Ni usted ni nadie nos va a callar. Iremos adonde haga falta para traer a este parlamento la voz de las mujeres andaluzas", ha asegurado la portavoz socialista entre los aplausos de su bancada.

La portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, solicitó ayer el cambio del orden del día de la sesión plenaria para incluir una comparecencia monográfica del presidente de la Junta para explicar lo sucedido con los retrasos en las pruebas de diagnóstico precoz del cáncer de mama.

Sin embargo, tras una bronca entre la oposición de izquierdas y la Presidencia de la Cámara, finalmente se optó por votar dicha modificación al final de la sesión, pese a que el presidente había iniciado una votación que luego paralizó.

Es este hecho el que considera el grupo parlamentario socialista susceptible de ser analizado por el Tribunal Constitucional.

Desde el PSOE han indicado que el presidente del Parlamento andaluz "lleva más de dos años vetando un debate monográfico sobre sanidad" en la Cámara bajo la excusa de que "no está pasando nada excepcional".

"No sé qué más tiene que pasar cuando hoy no hay ni consejera de Salud sentada en su escaño", le ha manifestado María Márquez a Aguirre.