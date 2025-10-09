Juanma Moreno: "Ni una sola mamografía se ha derivado a la privada"

La crisis de los cribados de cáncer de mama centró la jornada de control al Gobierno andaluz en el Parlamento de Andalucía. Moreno defendió que se han tomado medidas y se está trabajando en solucionar lo que consideró una crisis "grave". El presidente andaluz también contrapuso la forma de afrontar la situación a la del Gobierno central con la crisis de las pulseras para maltratadores. Moreno, asimismo, anunció que siguen "tomando medidas". "Además del plan de choque en marcha, crearemos una unidad de refuerzo para el cáncer de mama y otra unidad para reforzar el cribado del cáncer de colon en el Hospital Muñoz Cariñanos de Sevilla". "Vamos a poner solución a este problema", indicó.

"Lo primero que hemos hecho es detectar el problema. En Andalucía se hacen 485.000 cribados de cáncer de mama al año. Este Gobierno ha hecho el doble que el anterior Gobierno socialista. Duplicando con dinero público y en servicios públicos. Voluntad, toda", señaló Moreno en un Pleno muy crispado y marcado por la oposición frontal de todos los grupos al presidente andaluz.

"El cribado funciona y salva vidas", abundó Moreno. "De los 485.000 cribados que se han realizado, se detectaron casi 1.800 personas con una lesión cancerígena", señaló. El presidente andaluz recordo que "el protocolo de 2011 establece que no hay que causar a las pancientes ansiedad y por eso no se informaba a la mujer en situación de duda hasta que se realizara la siguiente prueba", explicó.

Moreno exigó a los grupos de la oposición que "no deterioren la sanidad. Ni una sola mamografía se ha derivado a la privada.