El macroproyecto de Trebujena (también) se le vuelve en contra al PSOE andaluz

La estrategia de confrontación medioambiental de Moncloa con la Junta de Andalucía volvió a estallarle a la oposición. El gabinete de Pedro Sánchez lleva meses ondeando el relato de Doñana con diferente impacto demoscópico en función de la frontera norte o sur de Despeñaperros. Con la Proposición de Ley de regadíos en el entorno del Parque Nacional el PSOE-A tuvo que enfrentarse a sus contradicciones en el anterior Pleno del Parlamento andaluz debido a que el año pasado Juan Espadas, enfrentándose entonces a la ministra Ribera, se abstuvo en la votación al ser un tema con múltiples aristas. Ahora, a raíz de un informe ambiental de la Junta para un macroproyecto en Trebujena (Cádiz), supeditado al visto bueno de la Confederación Hidrográfica del Gualdaquivir, tanto PSOE y Por Andalucía (IU y Podemos) trataron de desmarcarse del tema pero el propio presidente Juanma Moreno fue quien recordó repetidas veces que el proyecto urbanístico a las puertas de Doñana, como ha defendido el Gobierno, proviene de un Ayuntamiento en el que no hay ediles del PP y está gobernado por IU y, yendo más allá, señalando también que hace una década el responsable del Medio Ambiente en la Administración andaluza, cuando se tramitaron los primeros pasos de la iniciativa, respondía al nombre de Juan Espadas Cejas, ahora líder de la oposición.

Los dos últimos plenos del Parlamento han desdibujado la estrategia socialista tanto con Doñana -cuando el debate público estaba con la ley del sólo sí es sí- y con Trebujena -cuando el marco contextual imperante era el de los candidatos municipales de Bildu-. Juanma Moreno invitó a que IU pida a su regidor en Trebujena la retirada de la macrourbanización frente a Doñana, para lo que tendría que devolver el dinero del convenio. Se trataría de 1,8 millones de euros en un Ayuntamiento con un presupuesto de 7,2.

Días después de que Teresa Ribera hasta tuiteara fotos frente a Doñana y de que la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, señalara que el trámtie de la Junta de Andalucía al proyecto es “una locura” y “absurdo” porque los terrenos son inundables, Moreno sacó el colmillo de nuevo frente a Espadas y recordó que el consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio en 2009 se tramitó el primer cambio en el PGOU de Trebujena para construir la megaurbanización era el propio Espadas. Posteriormente, el líder socialista, fuera de la Cámara, señaló a los periodistas que en su etapa se establecieron los trámites meramente obligatorios y preceptivos. "En Andalucía falta agua, pero usted se mete en todos los charcos, señor Espadas", sentenció Moreno en el Parlamento. “Hoy hablar de medio ambiente no le interesa”, señaló a Inmaculada Nieto, de Por Andalucía, “porque el promotor es su propio partido”.

El presidente andaluz explicó que, "en un principio el macroproyecto de Trebujena no existía, no estaba contemplado" en dicho plan, "pero se abrió un plazo de alegaciones en el año 2009", cuando Juan Espadas era consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio. Moreno señaló que, en dicho plazo de alegaciones, el Ayuntamiento de Trebujena y una promotora privada alegaron para que se incluyera el área de oportunidad con una edificabilidad del 50%, y la Junta de Andalucía, con Espadas de consejero, estimó parcialmente las alegaciones, incluyendo el área de oportunidad, pero con una edificabilidad del 35% y 300 viviendas. Moreno mostró varios documentos con las alegaciones, que decían textualmente que "las condiciones ambientales del macroproyecto se presuponen de nula o muy baja significatividad". Moreno cuestionó: "A qué Espadas creemos", si "al de ahora" o "al de ayer". "No se puede tener más cinismo e hipocresía", le señaló, por su parte, Moreno a Inmaculada Nieto, de IU.

También se cuestionó en la sesión de control al presidente por el encuentro entre Espadas y Tezanos en Madrid. Al respecto del encuentro en su despacho en Madrid con el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos,"cuando suponíamos que estaba en el Senado", señaló Moreno, el líder de la oposición andaluza apuntó que no tiene "nada que ocultar". Espadas animó al presidente de la Junta a preguntar al candidato del PP a la Alcaldía de Jaén, Agustín González, "por qué revisó y repasó" con el propio Moreno, también presidente del PP-A, "en el despacho oficial el programa electoral de Jaén", y añadió a Moreno que habría que preguntarle si él "desayuna, almuerza o cena con el director" de la Fundación pública Centro de Estudios Andaluces (Centra). "Usted sí que maneja información privilegiada", le reprochó Espadas a Moreno. El presidente andaluz, por su parte, vaticinó, "por su cara", que Espadas no se llevó "buenas noticias".

Espadas contratacó recordando que Moreno "pide el voto a los andaluces por carta firmando como presidente de la Junta de Andalucía", calificando como "grave" esa circunstancia. Moreno admitió "se produjo un error" en el 'mailing' por parte de la empresa contratada y que desde el PP "pusimos en conocimiento a la Junta Electoral de Zona", antes de su envío, "por si consideraba que debía ser retirado" el correo, de forma que "nosotros hemos sido los que hemos advertido el error previamente". El presidente andaluz contrapuso el proceder de su partido con el del socialista Antonio Muñoz, "que se presenta como alcalde de Sevilla" en ese material de propaganda.