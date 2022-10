Juanma Moreno recibe emocionado el Premio Alhaurino del Año 2022

Me crié y crecí en Alhaurín el Grande. Soñaba qué sería de mayor y hoy me entregan el premio 'Alhaurino del Año'. Me emociona.



Muchas gracias a la @AsocAlifara por el reconocimiento y a mis paisanos y la alcaldesa @AlhaurinLedesma por vuestro afecto.



Este día no lo olvido. pic.twitter.com/eztbDPV0H2