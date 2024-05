Los cinco municipios con más piscinas en la provincia más turística de la península

La decisión de la Junta de Andalucía de atribuir a los Ayuntamientos la potestad de decidir cuestiones como el llenado de piscinas ante la llegada del verano en el contexto de sequía existente no ha hecho sino sembrar dudas y dar pie a que se arbitren medidas de diferente índole dependiendo de la decisión de cada consistorio. Hace unos días se reunía el Comité de Sequía para analizar la situación hídrica de la comunidad autónoma que, en el caso de Málaga, y tras las precipitaciones del último mes, ha permitido suavizar las restricciones existentes y aumentar a 200 el número de litros de consumo por persona y día autorizado, frente a los 160 que se determinó como máximo tiempo atrás.

Además, el gobierno regional ha autorizado en este último encuentro en materia agrícola, aumentar a los regantes del Valle del Guadalhorce sus reservas hasta los seis hectómetros cúbicos –hasta la fecha contaban con cinco–, si bien no se ha arbitrado concreción alguna respecto del llenado de piscinas. De momento, el jefe del ejecutivo andaluz, Juanma Moreno, ha esbozado que será plausible permitir el llenado de piscinas comunitarias, no teniendo claro aún si finalmente se podrá permitir el llenado de piscinas privadas.

En este ámbito, hasta la fecha tan sólo se ha permitido el llenado de las existentes en hoteles, campings, clubes deportivos o públicas, si bien algunos ayuntamientos han dado ya un paso al frente para tomar una determinación al respecto. Es el caso de Estepona, una de las localidades que recibe en la Costa del Sol Occidental miles de turistas especialmente durante los meses de verano y cuyo alcalde, José María García Urbano, ha sido de los primeros en adoptar la decisión de permitir el llenado de piscinas, tras constatar que el abastecimiento de agua está garantizado en el municipio.

Aún así, el ayuntamiento malagueño tiene previsto habilitar en próximas fechas un sistema que certifique a piscinas que por sus características hagan un uso sostenible del agua. En este contexto, el regidor ha avanzado además que en el mes de junio comenzarán los trabajos de instalación de la desoladora contenerizada que podrá generar en una primera fase un total de 8.000 metros cúbicos al día de agua dulce.

Por su parte el Ayuntamiento de la vecina Marbella esperará a los primeros días de este recién iniciado mes de mayo para determinar si autoriza o no el llenado de piscinas privadas, y lo hará una vez que se haya vuelto a pronunciar el comité de sequía en su próxima reunión mensual ya en mayo.

Benalmádena, por su parte, afirma estar a la espera de directrices sobre llenado de piscinas, aboga por coordinación entre municipios de la Costa del Sol.

Según el catastro, en el año 2023 existían en provincia de Málaga un total 78.606 piscinas siendo Marbella el municipio que tiene mayor número de aquellas con un cómputo total de 10.744, seguida de Mijas con 8.214 unidades y la capital malagueña con 5.926. En la cuarta posición se sitúa la localidad de Alhaurín De la Torre con un total de 4.966 y en quinta Estepona, que posee 4.294 unidades.

Si bien en el mes de marzo se planteó en el comité de seguimiento de la sequía que tan sólo se autorizara el llenado de piscinas públicas municipales, turísticas, clubes deportivos o vinculadas al ámbito sanitario a partir de fines terapéuticos, ahora la pelota está en el tejado de los Ayuntamientos. Serán por tanto los consistorios quienes, como administración más cercana, deberán determinar si dejan no a sus convecinos que puedan o no disfrutar de las mismas en el inminente período estival. En la provincia de Cádiz, San Fernando se plantea no poner duchas en sus playas para cumplir el decreto de sequía. Y en la Costa Tropical de Granada, por su parte, mantiene restricciones en el llenado de piscinas y vuelve a llamar al consumo responsable. A buen seguro nunca lloverá a gusto de todos.