Málaga, elegida como ciudad coordinadora de la Red Estatal de Ciudades Educadoras

Málaga ha sido designada como ciudad coordinadora de la Red Estatal de Ciudades Educadoras (RECE) para el período 2025-2027 durante la asamblea general de la organización celebrada este viernes en Viladecans (Barcelona).

El Ayuntamiento malagueño ha destacado que con este nombramiento, la capital se sitúa al frente de una red compuesta por más de 200 municipios de toda España que han reconocido la trayectoria de la ciudad en el ámbito educativo y su programa propuesto para esta candidatura, bajo el lema 'Educar para prevenir. Prevenir para educar'.

La designación de Málaga como ciudad coordinadora supone la organización del encuentro estatal de ciudades educadoras y la asamblea general de 2027, así como la dinamización de actividades de formación, intercambio y colaboración entre municipios.

El proyecto de Málaga se estructura en torno a la promoción de la cultura preventiva en el ámbito educativo, con programas de convivencia, educación emocional, salud mental, prevención de riesgos y mediación escolar; la extensión de este enfoque a la comunidad, mediante la colaboración con asociaciones; el fomento de hábitos de vida saludables, y el acompañamiento en el uso de tecnologías digitales.

Málaga mantiene una implicación activa con la RECE desde su constitución en 1996 y forma parte de la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras (AICE) desde 1997, tres décadas en las que ha desarrollado diversas iniciativas vinculadas a la prevención del absentismo y el abandono escolar, la inclusión social o la educación patrimonial, además de organizar en 2015 el encuentro 'Memoria de las ciudades'.

En los últimos periodos de coordinación, Málaga ha impulsado redes temáticas junto al Ayuntamiento de Sevilla, como 'La ciudad educadora en la formación y el empleo' y 'La inclusión, pilar de la ciudad educadora'.