¿Pueden despedirme si llevo más de 18 meses de baja? La Seguridad Social lo aclara

Tienes un accidente o te pones muy enfermo. Te dan la baja y la situación no mejora. Pasan meses, un año y sigues sin poder incorporarte al trabajo por una causa mayor hasta llegar al año y medio de baja médica. ¿Puedes volver a tu trabajo? ¿Tu empresa tiene la obligación de reservarte el puesto después de tanto tiempo? La Seguridad Social parece haber dado respuesta a esta duda que tantos españoles se hacen cuando están en una situación similar.

La norma es sencilla: el empleado no puede pasar más de 545 días sin acudir al puesto de trabajo. Una vez supere el plazo, que es de 18 meses, deberá tomar una decisión en función de su situación médica y laboral y existen tres vías.

Solicitar una incapacidad permanente

La primera de ellas es solicitar la incapacidad permanente. En la mayoría de casos, la incapacidad permanente se concede cuando, después de recibir tratamiento médico y ser dado de alta (con o sin curación), una persona presenta limitaciones físicas o psíquicas que reducen o anulan su capacidad laboral de manera definitiva.

Para que te concedan una incapacidad permanente, el afectado tiene que presentar limitaciones físicas o psíquicas que te impidan trabajar con normalidad. Las secuelas deben ser crónicas o estables, sin mejoría prevista.

Pedir el alta médica

Este caso se produce cuando tanto el paciente como el doctor deciden que está en condiciones para trabajar. Esta es la opción más sencilla porque una vez presentada se termina la baja y debes reincorporarte a tu trabajo.

Si el médico te da el alta y tú crees que sigues mal, puedes impugnarla.

Prórroga excepcional de la baja

Esta prórroga es posible si después de los 18 meses lo decide la Seguridad Social, y se realiza cuando se dan alguno de estos casos:

Hay posibilidad real de mejoría en los próximos meses.