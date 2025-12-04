El PSOE-A subraya que en el partido "no tienen cabida" comportamientos como el de Paco Salazar

El portavoz adjunto del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz y secretario de Organización del PSOE de Sevilla, Rafael Recio, ha asegurado este jueves que comportamientos como el del exdirigente del partido Paco Salazar, contra quien figuran acusaciones de acoso sexual, "no tienen cabida" en el Partido Socialista.

En declaraciones a los periodistas al término del acto por el Día de la Bandera en el Palacio de San Telmo, Recio se ha remitido a las declaraciones realizadas por dirigentes del partido en ámbitos federales y provinciales sobre Salazar, un caso abordado anoche por las responsables de Igualdad del partido.

"El ser feminista del socialismo siempre ha estado presente, por lo que estos comportamientos no tienen cabida en absoluto", ha dicho Recio, también en relación con la denuncia presentada ante la Fiscalía de Violencia de Género por parte de una militante contra el líder del partido en Torremolinos (Málaga), Antonio Navarro, en la que asegura haber sufrido acoso sexual.

Estas declaraciones se producen después de que el PSOE haya reconocido este jueves que podría haber gestionado mejor y de forma más diligente las denuncias de dos militantes socialistas contra Salazar después de la reunión de anoche de las responsables de Igualdad de la formación, a las que Ferraz ha convocado a una nueva cita, aún sin fecha.

El ambiente en el partido, ha señalado a EFE una de las asistentes a la reunión celebrada anoche de forma telemática, es de "mucha tensión" y la cita fue "rara".

Fuentes socialistas han explicado a EFE que en el encuentro la secretaria de Igualdad de la Ejecutiva federal, Pilar Bernabé, relató la evolución de este caso y subrayó que, efectivamente, el partido podría haber sido más "diligente" para dar seguimiento a las denuncias que estas dos militantes registraron en el canal interno del partido.

La reunión tuvo lugar después de que 'elDiario.es' publicara que las denuncias habían desaparecido del canal interno del PSOE y de que poco después la formación asegurara que el proceso seguía abierto, a pesar de que Salazar se había dado de baja como afiliado.