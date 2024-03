Representantes de la Comisión Europea y Google acudirán al III Congreso de Ciberseguridad

La tercera edición del Congreso de Ciberseguridad de Andalucía, organizado por la Junta de Andalucía a través de la Agencia Digital de Andalucía (ADA) y el Centro de Ciberseguridad de Andalucía (CIAN), junto al Ayuntamiento de Málaga y el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma), abrirá sus puertas el miércoles, 13 de marzo.

Esta edición, bajo el lema 'SOC: Security and Opportunity Connection', se centrará en impulsar el sector y favorecer las oportunidades entre las empresas andaluzas.

Este encuentro es ya una referencia para el sector, y volverá a reunir en Andalucía a referentes y empresas destacadas en el campo de la seguridad digital, así como startups e instituciones que están desarrollando ideas innovadoras relacionadas con la ciberseguridad, han indicado desde la Junta en un comunicado.

Tras la inauguración en el mes de noviembre del Centro de Ciberseguridad de Andalucía (CIAN) y la reciente constitución del Clúster de Ciberseguridad de Andalucía, el Congreso, que será inaugurado por el consejero de la Presidencia Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa Antonio Sanz, "supone una gran oportunidad para conocer, de primera mano, las estrategias públicas de la Junta de Andalucía en el ámbito de la seguridad digital".

De este modo la cita "se consolida como uno de los hitos claves para el impulso y el fortalecimiento del sector, una de los objetivos de la Estrategia de Ciberseguridad de Andalucía".

El III Congreso de Ciberseguridad de Andalucía contará tres espacios diferenciados con programación paralela, zona expositiva de más de 4.000 metros cuadrados con estands, espacio para demostraciones, talleres específicos, actividades de networking y espacios de trabajo.

A lo largo de las dos jornadas, los participantes podrán asistir a 29 charlas especializadas, siete mesas de debate y ocho talleres especializados. Un encuentro que supone una oportunidad para el desarrollo y la atracción del talento digital en ciberseguridad y que contribuye a la consolidación de Andalucía como un referente en seguridad digital.

Por el Ágora, escenario principal del congreso, pasarán representantes de instituciones y grandes corporaciones como la Comisión Europea, Cristina Pitarch (General Manager EMEA Google Cloud Security), Carlos Córdoba (Centro Criptológico Nacional), Juan Pablo Fuentes (experto en ciberseguridad e inteligencia artificial en SIA), Irene Blázquez (IE Center for the Governance of Change de la IE University) o Antonio Requena (Head of TMT Consulting en PwC España).

La Agencia Digital de Andalucía, para la que la ciberseguridad es uno de los pilares de su trabajo, será una de las protagonistas de estas jornadas, en las que se abordarán estrategias de ciberdefensa y la puesta en marcha del Centro de Operaciones de Ciberseguridad (SOC) de la Junta de Andalucía, instalado en la sede del CIAN en Málaga.

También se abordará la Red Argos, iniciativa integrada dentro del Programa Retech, y en la que Andalucía colabora junto a otras comunidades autónomas en la creación de una red de nodos de ciberseguridad.

De igual modo, en este encuentro se darán a conocer las próximas actividades previstas en el Centro de Ciberseguridad de Andalucía, situado en el Palmeral de las Sorpresas de Málaga e inaugurado el pasado mes de noviembre.

CIAN, encargado de ejecutar la Estrategia Andaluza de Ciberseguridad 2022-2025, se situará como un espacio de referencia en seguridad digital en el sur de Europa y un espacio de encuentro entre todos los agentes relevantes en ciberseguridad, articulándose como un espacio de exposición para la innovación de empresas consolidadas, startups y universidades.