Tres detenidos en Marbella por el asalto a un empresario chino en un salón de belleza en Málaga

La Policía Nacional ha detenido en el municipio malagueño de Marbella a tres personas implicadas supuestamente en el asalto e intento de detención ilegal a un empresario de origen chino cuando acudía a un centro de estética en Málaga.

Los sospechosos, que habían instalado una baliza tipo GPS bajo el vehículo de la víctima para seguir sus movimientos, irrumpieron con una pistola en un establecimiento de Cruz del Humilladero e intentaron llevarse a la fuerza al perjudicado, que opuso una gran resistencia y logro zafarse de los agresores, no sin antes recibir una paliza por parte de estos, ha indicado la Policía Nacional en un comunicado.

Los investigados, entre los que figuran un agente en activo de la Policía Local de la localidad marbellí y otro expolicía que había pertenecido a la misma plantilla, arrebataron el bolso que portaba la víctima con 4.000 euros en efectivo.

Los tres arrestados ya se encuentran en prisión provisional por orden judicial. La operación 'Sifu', llevada a cabo por agentes adscritos al grupo de Atracos de la Comisaría Provincial de Málaga, ha llevado aparejada no solo el arresto de los autores del robo violento, sino, además, la incautación de varias armas de fuego, munición, equipos de transmisiones, porta-placas de policía y otros efectos propios del equipamiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Durante la investigación se han practicado registros en las viviendas de dos de los investigados, en Marbella, interviniéndose varias prendas de vestir que les implicarían en el asalto, además de munición y telefonía.

El grueso de los efectos incautados, incluidas tres pistolas, equipos de transmisiones, grilletes y placas emblema de policía fueron localizados en el maletero de un vehículo propiedad de un ciudadano extranjero que pasa largas temporadas fuera del país --ajeno a la trama--, quien dejaba en confianza las llaves del coche a un vecino suyo, investigado en la causa, este último policía local en activo. El automóvil en cuestión era utilizado como depósito de armas, según las averiguaciones.

UNA FALSA ACTUACIÓN POLICIAL QUE ESCONDÍA UN ROBO VIOLENTO

Sobre las 16.00 horas fue cuando los empleados de un salón de belleza, regentado por emprendedores asiáticos, atendían a la clientela en sus diferentes puestos. En este contexto y justo mientras accedía al local un empresario para cortarse el pelo cuando un grupo de hombres, de paisano que aparentaban liderar una intervención policial, lo asaltaron.

Varios de esos falsos agentes, que actuaban a cara descubierta, portaban en el pecho una placa emblema de policía; otros ocultaban sus rostros con pasamontañas. Además, uno de ellos no dejaba de apuntar con una pistola a la víctima.

Tras un intento frustrado de secuestro --se toparon con una gran resistencia por parte del perjudicado--, los asaltantes, muy violentos, le propinaron varios golpes y le arrebataron un bolso donde guardaba una importante suma de dinero en efectivo.

En la investigación resultó de vital importancia las imágenes captadas por el sistema de video-vigilancia del centro de estética, así como la información recabada sobre los medios de desplazamiento empleados por los asaltantes y la ruta de huida.

Asimismo, las pesquisas se centraron en identificar a los responsables. En este sentido, con la colaboración de Policía Científica y en base a un estudio fisonómico de los sospechosos, la Policía Nacional lograba poner nombre y apellidos a los artífices del asalto, procediendo a continuación a la detención de tres personas por su presunta responsabilidad en los delitos robo con violencia o intimidación y usurpación de funciones públicas, según el caso.

De los registros efectuados en la operación 'Sifu', los agentes intervinieron tres pistolas; equipos de trasmisiones; sistemas de identificación policial; telefonía; sistemas de balizas; grilletes; una navaja multiusos; y abundante munición, más de un centenar de cartuchos de distinto calibre, entre otros efectos. De los hechos conoce el Juzgado de Instrucción número 5 de Málaga, habiéndose decretado el ingreso en prisión provisional para los tres arrestados.