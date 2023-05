María José García-Pelayo: «Jerez está igual que lo dejé, con los mismos problemas pero agravados»  

Primera mujer en asumir la Alcaldía de Jerez (hace dos décadas de aquel hito), María José García-Pelayo decidió en agosto de 2022 aceptar el reto de su partido y regresar a la arena del municipalismo. Una trinchera (dicen que la más complicada que existe) que no le es ajena y «me apasiona». Dos veces alcaldesa de Jerez, una de la mano de Pedro Pacheco y otra con mayoría absoluta, cambia el «nunca segundas partes fueron buenas» por el «a la tercera va la vencida» para liderar un proyecto de cambio que «es urgente» para una ciudad sobre la que pesan las losas de ser la segunda con mayor deuda de España y la cuarta en cifras de desempleo.

Ilusionada, convencida de que la ciudad «no puede esperar más» y segura de la complicidad de la Junta para llevar adelante su proyecto, la candidata popular reclama el apoyo mayoritario de los jerezanos para «devolver a Jerez al lugar que se merece».

Dicen que segundas partes nunca fueron buenas.

Bueno, yo creo que a la tercera va la vencida, ya que fui alcaldesa con mayoría absoluta y luego volví a ganar y un pacto de izquierdas me impidió gobernar. Ahora aspiro a tener una mayoría amplia que nos permita volver a estar al frente de la ciudad.

¿Qué le lleva a alguien como usted, con una dilatada carrera política, volver la vista atrás para aspirar al gobierno de una ciudad que soporta la segunda mayor deuda de España y es la cuarta en número de parados?

Tengo más ilusión que nunca y, además, me siento más arropada que nunca. Primero por los ciudadanos, que me transmiten todos los días sus ganas de cambio y su hartazgo del «sanchismo». Y, en segundo lugar, por los compañeros de la Junta de Andalucía, que me alientan constantemente. No tengo duda de que con su respaldo y con el del próximo Gobierno de España del PP, Jerez va a dejar de estar a la cola de todo.

¿Qué diferencias encuentra entre aquel Jerez que gobernó hasta 2015 y el actual?

La verdad es que, después de ocho años de gobierno socialista, sigue igual que yo lo dejé . Tengo la impresión de que estoy haciendo un viaje en el tiempo. La ciudad sigue con los mismos problemas pero agravados. Es triste contemplar una ciudad sucia, con autobuses que son chatarra y de la que todo el mundo dice que está abandonada. Y, frente a ello, la eterna excusa de la deuda, que no puede estirarse como un chicle otros cuatro años. Hay que sacar Jerez adelante a pesar para que deje atrás esas losas del paro y la deuda.

Habla de un plan para la ciudad (conformado por 400 medidas) y no de un programa electoral, ¿por qué?

Lo que le queremos trasladar a los jerezanos es que somos conscientes de que la ciudad no se construye en un solo día. De ahí que hablemos de un plan de ciudad que es fruto del trabajo de todos estos años, en los que hemos mantenido contactos constantes con ciudadanos, colectivos, instituciones, etc., recogiendo sus propuestas, y de la importante experiencia de gobierno y conocimiento que acumulamos en torno a la ciudad. Un plan de ciudad que traza una hoja de ruta en torno al Jerez que nosotros queremos. Una ciudad que cuente con empleo, pero sobre todo una ciudad con servicios públicos de calidad, que es algo que reclaman y echan de menos los ciudadanos.

¿Tiene claro por dónde va a empezar a gestionar ese gobierno del cambio?

No se trata de una o dos primeras medidas. Lo primero que haré, porque así lo exige la situación, es cogerle el pulso a la ciudad desde dentro. Conocer en profundidad la realidad económica, ya que el gobierno sanchista tiende a ocultar la realidad de las cifras, y luego veré en qué situación están los contratos de los servicios públicos, la realidad de los servicios sociales, etc.

Frente a deuda y desempleo, la única respuesta es generación de riqueza, ¿cómo vislumbra el desarrollo económico a futuro?

Pese a la dura herencia que vamos a recibir, tenemos la suerte de que Jerez tiene mucha riqueza, parte de ella incluso por descubrir. A nadie se le escapa que tenemos mucho que decir sobre desarrollo turístico. El sector me traslada hasta 24 motivos para visitarnos (deportivo, enológico, gastronómico…); potencial que debemos y vamos a aprovechar. Contamos con 25 pueblos rurales y que somos la sexta ciudad con más suelo. Territorio que, en parte, hay que convertir en industrial urbanizado para que las empresas tengan facilidades para crecer.