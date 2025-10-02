Máximas de 33 grados en Andalucía este jueves

Los cielos estarán este jueves poco nubosos en general, salvo intervalos de nubes bajas y brumas matinales en la vertiente mediterránea, sin descartar lloviznas en el área del Estrecho.



Según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), por la tarde se espera nubosidad de evolución diurna, pudiendo ir acompañada de chubascos ocasionales en las sierras orientales.



Las temperaturas mínimas se mantendrán con pocos cambios y las máximas experimentarán un ligero ascenso o seguirán sin cambios.



La temperatura más alta se registrará en Sevilla, donde se alcanzarán 33 grados, seguida de Córdoba, con 31, y Huelva, que llegará a los 30.



Los vientos soplarán flojos variables, mientras que en el área del Estrecho serán de levante fuerte, según el pronóstico de la Aemet.