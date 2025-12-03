Montero respalda las palabras de Sánchez sobre Ábalos: "No nos vamos a dejar chantajear ni tenemos nada que temer"

La vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha expresado este miércoles su respaldo a las palabras del jefe del Ejecutivo español y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, sobre el exministro y exsecretario de Organización del partido, José Luis Ábalos. Ha querido dejar claro que no se van dejar "chantajear" ni tienen nada que "temer" sobre lo que pueda manifestar Ábalos.

En declaraciones a los medios de comunicación en Sevilla, Montero, preguntada sobre las manifestaciones de Pedro Sánchez sobre que para él, el exministro José Luis Ábalos era un "gran desconocido" en lo personal, ha señalado que ella entendió perfectamente "el sentido de sus palabras, que iba en la dirección de que realmente por mucha intensidad que uno tenga en el contacto profesional con compañeros, con subordinados o con los jefes", al final, "se muestra una cara de las vidas privadas que uno no conoce".

"Yo creo que eso es lo que quiso decir el señor Sánchez, como tantas veces ha ocurrido en la vida normal, en la que tu vecino resulta que es una persona que tiene comportamientos delictivos y la apariencia no plantea eso", ha indicado.

Según ha añadido, Sánchez, en ningún caso, dijo que no conociera a Ábalos, sino "que había facetas de su vida personal que se han descubierto posteriormente y que nos han causado una tremenda tristeza, decepción y sorpresa".

Montero ha indicado que a ella le ha pasado igual con el caso de Ábalos: "Los comportamientos que hemos conocido son reprobables, y, por supuesto, la justicia tendrá que actuar y llegar hasta las últimas consecuencias en los que sean delictivos, pero algunos de esos comportamientos, aunque no sean delictivos, son, por supuesto, repugnantes, rechazables y reprobables por parte del gobierno y del PSOE".

Ha querido dejar claro que el Gobierno y el PSOE "no temen a nada", ante una "estrategia de defensa" de Ábalos en la que apunta a cargos políticos porque cree que "le puede dar una cierta capacidad de acuerdo para rebajar su sentencia". "Ni nos vamos a dejar chantajear ni tenemos nada que temer", ha sentenciado Montero.

"Cada uno tiene que responder de sus actos, y el señor Ábalos tiene que responder de sus propios actos", ha manifestado, insistiendo en que a la militancia del PSOE le causa una "enorme tristeza" lo que se ha conocido sobre unas personas que "no eran dignas de ocupar las posiciones que ocupaban".

Por otro lado, la vicepresidenta primera del Gobierno y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha dicho este miércoles que "comparte" los "adjetivos" que este pasado martes empleó la ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, sobre los expresiones del exmilitante socialista y exasesor en Moncloa Francisco Salazar vertidas contra mujeres que trabajaban para él y que denunciaron comportamientos inadecuados en los canales internos de denuncia de Ferraz.

Pilar Alegría calificó de "vomitivas" dichas expresiones a preguntas de los periodistas este pasado martes en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, al hilo de una información de 'elDiario.es' que desvela que el exasesor usaba un "lenguaje hipersexualizado", piropeaba por la vestimenta o el aspecto físico, e incluso simulaba actos sexuales delante de mujeres de su equipo.

Por estas palabras le han preguntado este miércoles a la vicepresidenta primera del Gobierno en una atención a medios durante una visita a la sede de la Estación Biológica de Doñana en Sevilla.

María Jesús Montero ha comentado que tanto Pilar Alegría como "el resto de personas que se han referido a este tema han utilizado adjetivos muy similares" respecto a dichas expresiones de Salazar "que cualquiera de nosotros podemos compartir".

Dicho esto, la vicepresidenta ha aseverado que "cualquier intento de intimidación, cualquier acoso, cualquier comentario que humilla a las mujeres, va a contar" con su "absoluta reprobación, por supuesto", y también del Gobierno de Pedro Sánchez y del PSOE, ha añadido.

En esa línea, la también secretaria general del PSOE andaluz ha señalado que "no se pueden permitir determinados comportamientos, comentarios, que por supuesto tienen que contar con la condena de nuestro partido y del conjunto de la sociedad".

Montero ha añadido que "las investigaciones tienen que seguir avanzando, llegar hasta el final", y ha considerado que "todos tenemos que tomar nota en relación con que tenemos que ser muy exquisitos a la hora de llevar a la práctica los valores y los principios que inspiran nuestra militancia" socialista.

Dicho esto, ha recordado que Salazar no es "en este momento militante" del PSOE, pero ha apostillado que, en todo caso, "lo importante es que seamos todos consecuentes con los valores y con los principios del partido en el que militamos".

"Esto es lo que se pretende y, por tanto, los comentarios de ayer (este martes) de la ministra portavoz y de otras compañeras y de otros compañeros que los han podido hacer, los comparto, y creo que por supuesto la investigación va a llegar hasta el final y sabremos si efectivamente ha habido o no ha habido de esos indicios comportamientos que requieran, independientemente de que no sea militante, la condena", ha concluido María Jesús Montero.