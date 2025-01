Moreno dobla en votos y escaños a Montero

No hay «efecto María Jesús Montero» en Andalucía ni nada que se le parezca. Según la encuesta de NC Report para LA RAZÓN, el PSOE andaluz no levanta cabeza y el que fuera el antiguo bastión socialista en España es ahora un feudo consolidado por el Partido Popular. La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, de celebrarse ahora elecciones en Andalucía, empeoraría incluso los resultados de Juan Espadas en los últimos comicios autonómicos y se estrenaría como líder de los socialistas andaluces con el peor resultado de la historia del partido en la comunidad. El PSOE no ha alcanzado aún su suelo electoral y la caída podría ser aún mayor, ya que es el partido que más apoyos pierde en la esfera de la izquierda andaluza.

El PP de Juanma Moreno sería la fuerza más votada con 1.693.154 votos, el 44,3% de los sufragios y alcanzaría entre 59 y 60 escaños. Mejoraría sus resultados de las autonómicas del 19 de junio de 2022, donde los populares consiguieron 1.589.272 votos, el 43,11%, y 58 escaños. El Parlamento andaluz se compone de 109 escaños, por lo que la mayoría absoluta se fija en 55 diputados, cifra que el PP superaría con suficiencia.

la debacle del PSOE sería histórica. La encuesta de NC Report le otorga 848.488 votos, el 22,2% de los apoyos y entre 28 y 29 escaños. Eso supondría la mitad de los votos y escaños que el Partido Popular. En las últimas elecciones, con Juan Espadas como candidato socialista, el PSOE andaluz logró 888.325 votos, el 24,10% y 30 diputados. Hasta la fecha, ese es el peor resultado de la historia del partido en una convocatoria electoral al Parlamento andaluz y el exalcalde de Sevilla fue duramente criticado por empeorar los resultados que consiguió Susana Díaz en diciembre de 2018. En esa cita electoral, Díaz ganó las elecciones con 1.010.889 votos y 33 escaños, pero el pacto entre el PP y Ciudadanos, con el apoyo parlamentario de Vox, propició la investidura de Juanma Moreno como presidente andaluz.

Junto a la consolidación e incluso incremento del apoyo al Partido Popular en Andalucía, los datos de la encuesta también apuntan a que el respaldo a Vox es robusto. El partido que, por ahora, lidera Manuel Gavira recibiría 523.616 votos, 26.998 más que en 2022, lo que le valdría para mantener sus 14 diputados actuales o añadir uno más.

Hemiciclo encuesta electoral Anadalucía A. Cruz La Razón

Los otros partidos de izquierdas en Andalucía prácticamente repetirían resultados. En el caso de Por Andalucía, la formación equivalente a Sumar, sacaría 282.829 votos (1.198 menos que en 2022) y conservaría sus cinco escaños.

Por su parte, la formación política promovida por Teresa Rodríguez, Adelante Andalucía, recibiría 168.169 votos, que se transformarían en dos diputados, los mismos de los que goza en la actualidad.

Se acabó la fiesta (SAF), el partido de Luis «Alvise» Pérez, en el caso de presentarse a las elecciones autonómicas tendría el respaldo de 107.016 andaluces, cifra que le dejaría a las puertas del Parlamento regional. En las elecciones al Parlamento Europeo del pasado 9 de junio, SAF consiguió en Andalucía 180.816 votos, el 6,21% del total de los sufragios, por lo que en menos de un año perdería el 40% de sus apoyos.

Con estos datos, las malas noticias para María Jesús Montero se acumulan. La nueva secretaria general del PSOE-A no supone un revulsivo para los votantes socialistas y se muestra incapaz de frenar la paulatina caída de su formación en Andalucía. Además, a su izquierda, no hay partidos capaces de movilizar apoyos que permitan al PSOE conformar una coalición mayoritaria con la que presentar una alternativa a Juanma Moreno.

Por el contrario, PP y Vox sumarían más del 65% de los 109 diputados del Parlamento andaluz, con Juanma Moreno manteniendo una cómoda mayoría absoluta que no le haría depender de las exigencias políticas de la formación que lidera a nivel nacional Santiago Abascal.

Trasvase encuesta electoral Anadalucía A. Cruz La Razón

La figura transversal de Juanma Moreno y su apuesta por un discurso moderado le permite fidelizar al votante del PP y captar apoyos a su derecha y a su izquierda. El PP es el partido que mejor conserva a su votante, con un porcentaje superior al 90% y, además, logra el respaldo de un 8,5% de electores de Vox y casi de un 7% del PSOE. Por ese motivo, el primer reto que se ha propuesto Montero en su retorno a la política andaluza, al margen de unir a su partido, es erosionar la figura personal de Moreno. En todas sus intervenciones, cuestiona la moderación del presidente andaluz y trata de situarlo más a la derecha de lo que le percibe el electorado. Esa estrategia no es nueva y en ella ya fracasó Espadas en los últimos tres años y medio.

La debilidad del PSOE es tal que no es la opción preferida por los votantes andaluces en ningún tramo de edad. Solo entre los electores de 18 y 29 años, los socialistas se aproximan al PP (11,9% por 9,4%), pero tienen muy cerca tanto a Vox (8,8%) como a Por Andalucía (8,1%). En el resto de tramos de edad, la diferencia a favor del PP con respecto al PSOE se dispara, llegando casi a triplicarla entre los mayores de 65 años.

Pese a que Montero acaba de «aterrizar» como secretaria general del PSOE en Andalucía, no puede alegar lo que suelen esgrimir otros candidatos cuando asumen el liderazgo de un partido político: que el electorado no los conoce. Ese fue, por ejemplo, uno de los argumentos que expuso Juan Espadas para justificar el fracaso electoral del PSOE en 2022.

María Jesús Montero no tiene ese inconveniente porque la conoce el 90% del electorado, prácticamente el mismo porcentaje que a Juanma Moreno, que llega al 97%. El presidente de la Junta es el político mejor valorado en la comunidad con un 5,3; en el caso de la ministra de Hacienda, los andaluces la reciben con un suspenso, un 4,4.

Hay que recordar que Montero entró como viceconsejera de Salud en la Junta de Andalucía en 2002, convirtiéndose en consejera del ramo en 2004 y hasta 2012. Entre 2013 y 2018 fue responsable de Hacienda hasta que se marchó a Madrid para formar parte del primer Gobierno de Pedro Sánchez. Su pasado, de momento, juega en su contra.