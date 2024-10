El número de menores migrantes que han entrado como adultos en Andalucía

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López, ha elevado este jueves hasta 538 los menores migrantes que están siendo atendidos en Andalucía tras entrar como adultos, una situación que, ha asegurado, tiene "las costuras presupuestarias reventadas" al no estar recibiendo la comunidad "ni un céntimo" por parte del Gobierno de España para poder atender a estos menores.

"El Gobierno de España continúa sin querer reconocer a estos niños, no quiere saber nada de ellos. No ha respondido a ninguna de las cartas que le hemos enviado. Les importa poco si comen o no comen; si visten o no visten; si necesitan atención sanitaria o no la necesitan. Lo digo para cuando el PSOE habla de humanidad, pero de estos niños no quiere saber absolutamente nada", ha lamentado en su intervención en comisión parlamentaria en respuesta a una pregunta formulada por el PP por la crisis migratoria.

La consejera de Inclusión Social ha calificado de "caos" la política migratoria del Gobierno de España. "Si hasta Page --Emiliano García Page, presidente de Castilla La Mancha-- ha reconocido la falta de humanidad y el caos que tienen Sánchez y su Ministerio, que ahora quiere aparcar a personas donde antes aparcaba aviones", en alusión a una de las propuestas que baraja el Ejecutivo central para convertir el aeropuerto de Ciudad Real en un centro de acogida temporal de menores migrantes no acompañados.

"Hasta eso estamos viviendo y después se dan golpes de pecho con que son muy sociales. Serán muy sociales en las siglas pero yo lamento comunicarles que la situación no sólo no se ha solucionado sino que siguen entrando niños en esa misma condición", ha apuntado Loles López, que ha reclamado "menos golpes de pecho, más coordinación, más humanidad y algo de financiación, que también tienen derecho a comer. Las costuras presupuestarias están reventadas".