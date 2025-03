La prórroga de los Presupuestos Generales del Estado, otro "agravio" a Andalucía

La confrontación Junta de Andalucía-Gobierno de España se ha convertido en una batalla diaria. Un clima político irrespirable que padecen los andaluces. No hay un punto de entendimiento en asuntos de verdadera relevancia, pero unos y otros se vanaglorian cuando un proyecto en el que participan las distintas administraciones se inaugura. Entonces, solo en esos casos secundarios, se apela a la lealtad institucional y se presume de consenso y colaboración mutua. En la jornada de hoy, los populares andaluces han puesto en marcha una nueva estrategia: lanzar el mensaje de que la falta de unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) supone "un nuevo agravio para Andalucía".

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España (PP-A), ha subrayado este martes que el Ejecutivo central tiene la "obligación constitucional de presentar" los Presupuestos Generales del Estado "en el Congreso de los Diputados", y ha sostenido que la prórroga de las cuentas estatales es "un nuevo agravio para Andalucía". Así lo ha manifestado durante una visita a las instalaciones de Covirán en Atarfe (Granada), donde ha criticado que en España "seguimos sin Presupuestos Generales del Estado" para este año 2025, y ha sostenido que "la prórroga" de las cuentas públicas estatales es "un nuevo agravio para Andalucía".

Tras ello, la consejera portavoz ha remarcado que "hay una obligación constitucional de presentar los Presupuestos en el Congreso de los Diputados", al margen de que luego se puedan aprobar o no en las Cortes "en función de las mayorías", y en ese sentido ha denunciado que, al no presentar el proyecto de PGE para 2025, el Gobierno de Pedro Sánchez "está continuamente incumpliendo la Constitución", ya que para el pasado año 2024 no se aprobaron Presupuestos, y "este año parece que tampoco vamos a tener Presupuestos presentados en el Congreso de los Diputados", ha incidido.

"Esto continúa y profundiza en el agravio a Andalucía", según ha denunciado la consejera de Hacienda, que al respecto ha advertido de que a la comunidad autónoma "le faltan" unos "400 millones de euros para atender a la dependencia al no tener Presupuestos Generales del Estado", sin los cuales, además, "tampoco tenemos inversiones nuevas", según ha lamentado.

De igual modo, la titular de Hacienda ha señalado que "las entregas a cuenta" que recibe la administración autonómica por parte de la estatal "se tienen que actualizar, y al no tener Presupuesto el Gobierno tendría que aprobar un decreto ley para, específicamente, actualizar" esas entregas a cuenta "a los andaluces", según ha sostenido.

Al respecto, Carolina España ha señalado que Andalucía ha dejado de recibir "casi 900 millones de euros" entre los tres primeros meses de este año --enero, febrero y marzo--, "casi 300 millones por cada mes", por la no actualización de esas entregas a cuenta. "Esto es insostenible", según ha aseverado la consejera para añadir que "no puede ser que, porque no haya una voluntad política de aprobar unos Presupuestos Generales del Estado, a Andalucía se le tengan secuestrados 900 millones de euros de no actualizar las entregas a cuenta". Finalmente, la responsable andaluza de Hacienda se ha quejado de que, "al no haber Presupuestos" aprobados para este año, "tampoco hay un fondo transitorio de nivelación que compense la infrafinanciación que padece Andalucía", comunidad a la que, según ha insistido en denunciar, le "faltan 1.522 millones de euros cada año por un sistema de financiación injusto y lesivo" con la región, ha concluido Carolina España.