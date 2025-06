El PSOE andaluz reivindica el "orgullo socialista" en plena vorágine del partido

"Orgullo socialista" andaluz en plena vorágine en el partido con la dimisión de Santos Cerdán. La portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, María Márquez, ha rechazado este jueves "lecciones" del PP en materia de corrupción, ha reivindicado el "orgullo de ser socialista", así como ha avisado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), de que "el PSOE, siempre que se cae, se levanta", y "no nos van a callar".

"Siempre que haya una causa justa, vamos a defender los valores socialistas", y "siempre que haya una persona sufriendo, vamos a sentir el orgullo de ser socialistas", ha aseverado María Márquez en su intervención en el debate de política general que se sustancia este jueves en el Pleno del Parlamento tras una comparecencia a petición propia del presidente de la Junta, a quien ha avisado de que "ni va a callar" al PSOE-A ni dicho partido va "a parar de luchar contra usted y contra su política". "Téngalo claro", ha remachado la dirigente socialista.

El debate que María Márquez ha mantenido con Juanma Moreno ha estado marcado por las informaciones que a lo largo del día se han ido conociendo en relación a Santos Cerdán, que este mismo jueves por la tarde ha dimitido como secretario de Organización del PSOE y ha renunciado a su escaño en el Congreso tras el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que le relaciona con el cobro de comisiones ilegales.

Después de que el presidente de la Junta haya aludido a ese asunto en este debate, la portavoz socialista ha replicado rechazando "lecciones" del PP, "el partido de la 'Policía patriótica'" y del "engaño masivo a los españoles el 11 de marzo" de 2004, y que ha sido "condenado por corrupción", ha remachado.

"No puede darnos lecciones el PP del 'Ventorro' y el de estar cuatro horas sin coger el teléfono mientras la gente de tu tierra se ahoga; ni el de las residencias de mayores diciendo que la gente se iba a morir igual", ha abundado María Márquez, que ha rechazado también "lecciones" de un partido que desde el Gobierno de la Junta "desvía 1.500 millones de euros a dedo y sin control a la sanidad privada mientras esta tierra tiene el triste honor de tener la tasa de mortalidad más alta de todo el país".

"No puede darnos lecciones quien tiene en estos momentos a cuatro altos cargos imputados por los contratos corruptos del SAS" --Servicio Andaluz de Salud--, ha espetado también a Moreno la portavoz socialista, que ha reprochado también al líder del PP-A que "le corta la cabeza a los interventores que han denunciado que es ilegal el dinero que le están dando a la sanidad privada", y que "amordaza a la Cámara de Cuentas y a la Intervención de la Consejería de Salud para que no investiguen los contratos" del SAS y "que los andaluces no sepamos qué está pasando".

Dicho esto, ha proclamado que "la corrupción nos da asco" a los socialistas, y "si se produce en nuestras filas, más todavía", pero ha reivindicado que la "diferencia" entre el PP y el PSOE está en cómo "combaten" a estos casos cada uno, y el PSOE, "ante la mínima sospecha, lo ataja de raíz". "Nosotros no machacamos ordenadores ni tiramos por el balcón a dirigentes" como Pablo Casado, ha aseverado.

"PISTOLETAZO DE SALIDA A LA CAMPAÑA ELECTORAL"

Por otro lado, Márquez ha considerado "evidente" que Juanma Moreno "ha dado el 'pistoletazo de salida' a la campaña electoral" en Andalucía, porque, "a pesar de tener mayoría absoluta, le sobra un año de gobierno", y en esa línea le ha afeado que "no tiene ilusión, no trae propuestas y no anuncia medidas".

"Usted nos anuncia mentiras", ha espetado la también vicesecretaria general del PSOE-A al presidente de la Junta, del que ha dicho con ironía admirar "su capacidad para las artes escénicas", y en esa línea le ha preguntado "cómo es posible que, sin que se le mueva una pestaña, después de siete años gobernando Andalucía y con más problemas que días, con más manifestaciones que días, siga presentándose ante este Parlamento como algo nuevo y esperanzador".

"Quien no lo conozca, que lo compre", ha sentenciado María Márquez en referencia a Juanma Moreno, de quien ha subrayado que "no es nuevo" en política, y al que ha acusado de ser "aznarólogo" y de seguir "de manual la política del Partido Popular en Madrid y del que de verdad manda, el del que pueda hacer que haga", ha apostillado en alusión al expresidente del PP José María Aznar. "Y vaya si usted está haciendo, señor presidente, utilizando una tierra como la nuestra y vendiendo nuestro futuro a la estrategia del Partido Popular en Madrid", le ha afeado la portavoz socialista al presidente de la Junta.

MORENO "HA DEFRAUDADO LAS EXPECTATIVAS"

En esa línea, ha acusado a Moreno de haber "roto todas las promesas que hizo a los andaluces" y de haber "defraudado todas las expectativas puestas" en él "por cientos de miles de andaluces" que "pensaban" que "era una opción de centro que traería el cambio tranquilo de una derecha civilizada, y que gobernaría preservando nuestros servicios públicos esenciales".

La representante del PSOE-A ha sostenido así que Moreno ha resultado ser "una decepción andante con traje a medida y sonrisa impostada", y ha incidido en afearle que "ha mentido a todos, sobre todo y todo el tiempo, pero las estrategias políticas basadas en mentiras están abocadas siempre al fracaso", le ha advertido para reprocharle además a continuación que "Andalucía está en las antípodas de todas sus promesas", y es hoy "una tierra con sus servicios públicos saqueados".

La portavoz socialista ha lamentado también el "triste honor" de Moreno de "haber conseguido aunar corrupción, que es lo que más detesta la ciudadanía, con sanidad, que es lo que más le duele a la gente", así como que "Andalucía está hoy a la cola de todos los indicadores económicos en España".

Márquez ha sostenido que Moreno "se ha criado y ha crecido en el fango interno del PP", y "utiliza a Andalucía para su interés personal y político". "Es un producto de marketing que sólo ha servido para lavar la cara a la extrema derecha", ha espetado al presidente, a quien ha remarcado además que en las elecciones autonómicas de 2018 cosechó "el peor resultado del PP en Andalucía, y fue el primero en toda España en meter a la extrema derecha en las decisiones de gobierno de este país", aludiendo al pacto que el PP-A y Vox alcanzaron tras dichos comicios para la investidura de Moreno como presidente de la Junta.

Ha definido al líder del PP-A como "muy peligroso", porque, a diferencia de otros dirigentes 'populares' como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a él "no se le ve venir", y "no tiene valores, sólo intereses", ha dicho.

También ha subrayado que Moreno "no es nuevo" en política y, de hecho, llegó a ella "antes" que la actual secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, en tanto que llegó al Parlamento andaluz "en 1997" por primera vez. "Ya ha llovido" desde entonces, ha remarcado la portavoz socialista.

María Márquez ha reprochado a Moreno que Andalucía cuente con "la peor sanidad pública de España", con una espera de "más de 600 días" para beneficiarse del sistema de dependencia, y de haber "cerrado 3.000 aulas en centros educativos" de la comunidad, y le ha espetado que "el principal problema de Andalucía son sus políticas injustas y el desprecio por todo lo público, y el afán que tiene por que algunos se forren".

Tras afearle también que ante el "drama" de la vivienda "lo único que ha hecho es colocarse bien en la foto", ha criticado que Moreno ha "multiplicado el gasto en propaganda, en asesores y en sueldo de altos cargos", y ha concluido subrayando que el líder del PP-A "llegó a la presidencia (de la Junta) prometiendo un cambio que ha sido un gran fraude, una profunda decepción para la mayoría social de Andalucía", así como avisando a Moreno de que "Andalucía nunca ha sido suya", sino que es "de los andaluces, aunque le pese", ha zanjado María Márquez.