"No se puede permitir" que Cataluña gestione el 100% del IRPF

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha sostenido este lunes que "el cupo catalán, el sistema de financiación privilegiada para Cataluña, es inconstitucional" y ha considerado que "no podemos permitir" por cuanto ha señalado que "atenta contra el principio de igualdad de todos los españoles". En un audio remitido a los medios de comunicación, la también portavoz del Gobierno andaluz ha argumentado que "Cataluña recaude el IRPF es un paso más hacia el cupo catalán, una financiación privilegiada y a la medida de Cataluña", mientras que ha lamentado que con esa decisión de una cesión al 100% del Impuesto de la Renta "algo que funcionaba razonablemente bien", en referencia a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), "están dispuestos a trocearla y a entregarla por parte al mejor postor".

España ha inferido que decisiones de este tipo, en alusión a una gestión compartida de la Agencia Tributaria entre la Administración del Estado y una Comunidad Autónoma, entraña que "seguimos asistiendo al desmantelamiento del Estado de las Autonomías por la puerta de atrás". La consejera y portavoz del Gobierno ha apelado a los orígentes de una legislatura cuyos cimientos son "unos acuerdos que se negociaron y se pactaron entre un prófugo de la justicia, como es Puigdemont, y un imputado por corrupción al que el juez ha mandado a prisión como es Santos Cerdán", antes de criticar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por "estar dispuesto a seguir delante con esta tropelía".

Tras señalar "la cooperación cómplice de la ministra de Hacienda, la señora Montero", España ha lamentado que Sánchez "les ha prometido la luna a los separatistas", al tiempo que ha lamentado que "el resto de las comunidades autónomas seguimos reclamando un sistema de financiación que sea justo, equilibrado y que sea equitativo para todos los territorios". "Andalucía está dejando de recibir cada año más de 1.500 millones de euros en comparación con lo que recibe de media cada una de las comunidades", ha indicado la consejera y portavoz del Gobierno, quien ha seguido ahondando en la situación para señalar que "somos cuatro comunidades que estamos recibiendo menos que la media y desde luego lo que está claro es que Cataluña no es una de ellas".

"El problema no es sólo que Cataluña recaude el IRPF al 100%, sino que además los gobiernos catalanes están demostrando que han sido unos nefastos gestores, con una deuda disparada que no soluciona este tema, ni la condonación que le ha prometido el gobierno de Pedro Sánchez", ha afirmado Carolina España, convencida de que al presidente del Gobierno "ni le preocupa ni España ni Cataluña", por cuanto ha indicado que "sólo le importan los votos que lo sostienen". La consejera de Economía ha sostenido que el Gobierno de España "es débil" y, por ello, "vulnerable", para apuntar como consecuencia de ello que "vamos a poner en manos de unos pésimos gestores miles de millones de euros que pertenecen a todos los españoles" y concluir que "España ha dejado de funcionar".

España ha afirmado que "el gobierno de España lo que tiene que hacer es gobernar, no sobrevivir" y le ha demandado que en ese ejercicio de gobierno "aborde los problemas importantes", entre los que ha situado la financiación autonómica, convencida de que "el Gobierno no puede demorarlo más". La consejera y portavoz ha instado a Sánchez a que "si no es capaz de gobernar", afirmación que ha inferido de que "no es capaz ni de elaborar unos Presupuestos Generales de Estado", a "convocar elecciones y dejar que el Gobierno que salga de las urnas haga lo que tiene que hacer".