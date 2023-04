Juanma Moreno ha asegurado hoy que el Gobierno de Pedro Sánchez está usando las instituciones públicas para atacar a Andalucía y "ganar un puñado de votos". El presidente de la Junta y del PP-A ha afirmado en un acto del partido en Alcalá de Guadaira (Sevilla) que sus adversarios políticos están "muy nerviosos" y ha reclamado que cesen los "ataques" a la comunidad por el mero hecho de que la formación popular gobierna después de cuarenta años en Andalucía.

"Primero fue la sanidad y ahora Doñana", ha recordado, para insistir en que desde Madrid se está faltando a la verdad y creando "bulos permanentemente". Moreno ha reconocido que existen problemas heredados cuyas soluciones no son inmediatas, pero que desde San Telmo ahora no se mira hacia otro lado ante los mismos. "Todo el mundo sabe que Doñana es intocable y este gobierno va a proteger el parque", ha aseverado, sin escurrir el bulto como le piden desde las filas socialistas. "'No te mestas en eso', me dicen, pero la fórmula no puede ser la indolencia", ha añadido, recordando que es necesario dar respuestas a las solución alegal de cientos de agricultores.

"La solución de PSOE es cruzarse de brazos. Tomar decisiones es lo más difícil de un gestor. Tenemos la responsabilidad de proteger el parque... Lo hemos hecho con honestidad y sensatez, buscando el interés general. ¿Por un puñado de votos están dispuestos a desprestigiar Andalucía? ¿Hasta ahí llega la desesperación? Vamos a tomar decisiones y tomar las riendas para solucionar los problemas a la ciudadanía andaluza", ha concluido.