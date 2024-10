¿Por qué este pueblo de Sevilla celebra cada año una semana dedicada a la cultura japonesa?

Coria del Río, un pequeño pueblo sevillano con una historia ligada a Japón que se extiende desde hace más de cuatro siglos.

Allí, muchos comercios tienen sus nombres también en japonés y el principal parque de la villa muestra igualmente rotulaciones en ese idioma. Como si Coria fuese una extensión más del país asiático, todas las primaveras celebra el Hanami y cada 15 de agosto el Toro Nagashi. Y lo más importante: centenares de personas llevan con orgullo el apellido Japón, fruto de un legado ininterrumpido que dejó el paso de una expedición de samuráis por el pueblo.

Pero, ¿cuál es el origen de esta conexión con Japón? En el siglo XVII una expedición de japoneses partió rumbo a España como consecuencia de un deseo de los señores feudales japoneses de establecer relaciones comerciales con Nueva España.. Esos señores feudales buscaban formar parte de la ruta de comercio que salía desde Filipinas hasta Nueva España por la cual se trasportaban todo tipo de riquezas, desde metales preciosos hasta sedas y especias. Los japoneses necesitaban una autorización que tenía que darle la monarquía española y montaron la misión con la ayuda del franciscano Luis Sotelo, que vivía en Japón y veía como allí los cristianos estaba siendo maltratados.

Entonces, un grupo de japoneses, formado por samuráis, religiosos y comerciantes, desembarcó en 1614 en el puerto de Coria como última parada antes de llegar a Sevilla. Las autoridades de la ciudad habían recibido noticias de que iba a llegar un rey de un lugar desconocido y no sabían qué hacer con esa visita, así que hicieron una consulta al Consejo de Indias y al Consejo de Estado. Durante todo ese tiempo que tardaron en llegar las respuestas, los japoneses no pudieron entrar en Sevilla y se tuvieron que quedar en Coria. El paso de los japoneses por Coria del Río dejó un legado en el pueblo con el apellido Japón. Desde entonces hay una continuidad que no se interrumpe en ningún momento desde ese primer apellido Japón hasta la actualidad, que hay más de 400 personas que lo llevan.

La conexión de Coria con Japón pervive hasta la actualidad y cada año se celebra en este municipio sevillano la Semana de la Cultura Japonesa, con una nutrida programación

Programación

Coria del Río (Sevilla) vuelve a acoger desde este jueves la Semana de Cultura Japonesa, que este año celebra su decimoséptima edición para ofrecer a sus vecinos y a los municipios de alrededor una experiencia única y atractiva para sumergirse en el ambiente nipón con actividades y espectáculos para todas las edades.

El concejal de Turismo, Victoriano Cancelo, ha anunciado que "este año se incluyen novedades como el regreso a la calle Cervantes, a la puerta del ayuntamiento; así como la ceremonia del té, el taller de baile Bon Odori, el taller de pintura japonesa Sumi-e y las conferencias sobre el Japón misterioso, que se sumarán a todas las actividades participativas de otros años como los estand de gastronomía japonesa, que estarán siempre presente".

Las actividades darán comienzo este jueves 17 de octubre a las 20,00 horas con la presentación de las publicaciones de la Asociación Hispano Japonesa Hasekura Tsunenaga, a cargo del profesor de la Universidad de Sevilla Fernando Rodríguez-Izquierdo Gavala y el catedrático de la Universidad Complutense de Madrid Florentino Rodao García.

El viernes 18 comenzarán los talleres de cultura japonesa y los juegos temáticos a las 9,30 horas. En cuanto a los talleres, se alargarán hasta las 21,00 horas y se incluyen encuadernación japonesa, elaboración de farolillos, papiroflexia, altar Hinamarsuri y Go.

Respecto a los juegos, estarán hasta las 16,00 horas y serán ¿cuánto sabes sobre Japón? ¿cuánto sabes sobre Anime? ¿Cuál es este Pokemon?, adivina el opening, gartic phone y la "frikirruleta" de la suerte.

Además, en la mañana del viernes también tendrá lugar la demostración de cometa japonesa, el concierto "Vientos de España" y el concierto de Mike y Yoshi.

Por la tarde, se celebrará la conferencia "Tour por el Japón misterioso", la exposición y taller de pinturas Sumi-e, el taller de baile Bon Odori y el concierto de The Animes.

Por otro lado, el Centro Cultural de la Villa Pastora Soler cogerá a las 20,30 un espectáculo presentado por Kyoko Gasha donde actuarán Kimono Flamenco, el Coro Hasekura junto al Coro Toma de Nueva York, el Coro Dabar y la Escolanía de Tomares.

Los actos continuarán el sábado, cuando volverán los juegos temáticos de 9,30 a 16 horas, los talleres de cultura japonesa de 12,00 a 21 horas y la exposición y taller de pinturas Sumi-e de 12 a 15 horas y de 18 a 21 horas.

Ese día también habrá una demostración de cocina japonesa, un idol fest con las actuaciones Piuni y Yuna Chan, la ceremonia del Té, la actuación de U'squeteras, el desfile de moda japonesa y el concierto de Chronic Idol. Junto a todas estas actividades, la gastronomía japonesa estará presente todos los días de 13,00 a 22,30 horas.