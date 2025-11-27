Ratificada la absolución a una cooperativa agrícola que cultivó cáñamo industrial como proyecto de I+D

La Audiencia Provincial de Teruel ha confirmado la sentencia del Juzgado de lo Penal de Teruel que no consideró probado que la cooperativa almeriense Unica cultivara cáñamo industrial para obtener droga con destino al consumo humano. Desestima así el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Fiscal contra la sentencia dictada con fecha 28 de octubre de 2024 y que fue posteriormente aclarada por auto de 7 de noviembre de 2024.

Los hechos probados de la sentencia señalaban que Seventips, S.L., empresa radicada en Barcelona, vendió a ÚNICA 50.000 semillas de cáñamo para cultivar las mismas a través de sus agricultores asociados, supervisando el nivel de THC admisible.

Al final de proceso, el producto regresaría de nuevo a Seventips, S.L., que se comprometía a la compra de la cosecha la cual iba a ser procesada para separar los cogollos de los tallos y vender los primeros a una empresa suiza.

En este sentido, la legislación española contempla el cáñamo industrial como cultivo agrícola permitido, siempre que se encuentre por debajo del contenido estupefaciente inferior a 0,3% THC y proceda de semillas certificadas de variedades contempladas dentro del catálogo común de la Unión Europea.

Los hechos que ya quedaron probados señalan que debido al volumen de la cosecha y a la utilización por algunos agricultores de luz artificial en el desarrollo de las plantas se necesitó recurrir a unas nuevas instalaciones para utilizar como secadero, concretándose un acuerdo con una empresa de Teruel. El control de campo de las plantas cultivadas se organizó por ÚNICA, con amplia experiencia en proyectos de I+D+i, a través de análisis periódicos encargados al Laboratorio Analítico Bioclímico.

Los hechos se precipitaron cuando agentes de la Guardia Civil, con autorización judicial, irrumpieron en las naves y se incautaron de más de dos toneladas de plantas de cannabis sativa (2.200 kilos) así como de unos 456 kilos de cogollos de plantas del mismo género embolsados.

Todos los acusados, en su momento, ingresaron en prisión provisional en 2021 hasta que fueron finalmente absueltos. Ahora la Audiencia rechaza el recurso de la Fiscalía, que pedía para la cooperativa almeriense, para su director y para un técnico una multa de 10 millones de euros y cuatro años de prisión.

En estos años, la cooperativa ha continuado con su proceso de crecimiento. Recientemente, inauguró su centro «Unica Agribusiness Centre (UAC)». Se trata de unas instalaciones que integran un Centro de Agronegocios y una Finca Experimental, que ha supuesto una inversión cercana a los 20 millones de euros y que prevé la creación de alrededor de 400 empleos. La iniciativa fue declarada proyecto de interés estratégico por la Junta de Andalucía.

La campaña 2024/25 batió su propio récord, con un volumen de negocio consolidado de 806 millones, incluyendo en esta cifra los servicios que prestan sus cooperativas asociadas, como suministros o carburantes.