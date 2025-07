Sánchez se niega a adelantar las elecciones pese a los casos de corrupción y la debilidad parlamentaria

El presidente del Gobierno ha vuelto a poner este lunes fecha de caducidad a la legislatura: el año 2027. Sánchez cierra la puerta, al menos en público, a un adelanto electoral. El líder socialista quiere agotar los dos años de mandato que le quedan al frente de la coalición pese a los escándalos que acechan al PSOE y que se están investigando en los juzgados.

El presidente también ha anunciado que tiene intención de presentar unos presupuestos para 2026, aunque no ha aclarado si estos se someterán a votación en el Congreso, donde en estos momentos carece de apoyos suficientes para aprobarlos.. Es más, Sánchez ha incidido en que no ocurriría nada si no logra sacarlos adelante, puesto que los fondos europeos son “otra fantástica herramienta” que incorporar “al carril” presupuestario. Este diario ya adelantó que el presidente antepone el dinero comunitario al diseño de unas cuentas.

Cabe recordar que hubo algunos miembros del partido que, nada más trascender el informe de la Guardia Civil que llevó a prisión a Santos Cerdán, pidieron al secretario general que pusiera fin a la aventura. Pero el presidente no está dispuesto. Solo piensa en resistir. “Estamos a mitad de camino. Queda mucho trabajo por hacer y mucha legislatura. El Gobierno afronta con la misma determinación y energía que los años anteriores los dos que restan hasta las elecciones de 2027”, ha dicho Sánchez en el balance de fin de curso en Moncloa.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)