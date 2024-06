El seguidismo al «sanchismo» arrincona a Juan Espadas

La segunda ley de la termodinámica señala que un sistema aislado permanece estable o cambia hacia un estado de mayor desorden. El PSOE en general y el andaluz en particular suponen un tratado de física (cuántica) y escasa química entre puntos cardinales. Los platos rotos no se reconstruyen, las sopas tienden a enfriarse y los muertos no vuelven a la vida, salvo en «The walking dead» o en el caso de Pedro Sánchez. Lo de Susana Díaz se acerca más a «El sexto sentido» y lo de Juan Espadas es digno de «Los otros». El portavoz del presidente del Gobierno en el Senado y todavía líder de los socialistas andaluces afrontó el debate general de la comunidad haciendo gala del «seguidismo» de las políticas de Sánchez que viene caracterizando su andadura al frente del PSOE-A, del indulto a la amnistía pasando ahora por la reforma de la financiación. El PSOE andaluz es un partido que respira por la herida y Espadas un líder que en los debates sale con varios goles en propia puerta. A la llegada a la antigua capilla de las Cinco Llagas, Moreno iba flanqueado por el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, y el portavoz del Grupo Popular, Toni Martín, que portaba el tomo 1 de los más de 1.800 folios de la sentencia del «caso ERE».

Espadas lamentó que Moreno Bonilla venda «el paraíso» en Andalucía pese a los problemas existentes en sanidad, educación, obras hidráulicas, dependencia o vivienda y subrayó que está demostrando que «es el peor presidente de la historia de Andalucía, con más presupuesto que nunca, pero con la peor gestión que se recuerda» en el Gobierno de la Junta. Espadas lamentó lo que consideró un «sermón» de Moreno centrado exclusivamente en la confrontación con el objetivo de «ocultar las deficiencias y carencias de gestión» del Gobierno del PP. El líder socialista acusó al presidente andaluz de «mentir a sabiendas» sobre la financiación de Andalucía, defendiendo que la comunidad ha recibido 34.000 millones de euros más del Gobierno progresista de España, frente a los 11.000 millones menos percibidos con Rajoy y el PP en La Moncloa. Espadas criticó a Moreno por su «más que deficiente balance de gestión». «Andalucía va de cine, es una isla de estabilidad y la culpa de lo que no funciona es del mismo: de Sánchez», ironizó. «Este es el pleno de los 1.500 millones de euros. Su gobierno es el mejor de la historia de occidente, por eso lo va a cambiar en unos días. Todo lo que antes usted decía que iba mal, va peor con su Gobierno», señaló. «Ha venido a intentar convencernos de que los famosos 1.500 millones son la causa de los problemas en la sanidad, la dependencia, las infraestructuras de agua, etc. No cuela», dijo, acusando a Moreno de hacer de «la confrontación con Sánchez un arma de defensa personal. No le escuchamos hablar de maltrato con Rajoy».

La portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, reprochó al presidente de la Junta que ha pasado de achacar al «susanismo» al «sanchismo» lo que «funciona mal». Nieto habló de «un canto a la irrealidad» de Moreno y criticó la «polémica sobreactuada» en torno a la financiación. El portavoz de Adelante, José Ignacio García, retó a Moreno a «decirle a la presidenta Ayuso que está haciendo dumping fiscal». Por parte de Vox, Manuel Gavira siguió con el acuerdo para renovar el poder judicial «atravesado». Se lo dijo Silvio, el rockero, a Jesús Quintero: «La verdad sólo la sabemos tú, yo, la KGB, la CIA, y tres o cuatro más». Toda la oposición acusó al presidente de mentir. El portavoz socialista rechazó «un concierto económico catalán» y pidió al presidente concretar su propuesta de financiación. «No hay mejor delegado de Pedro Sánchez en Andalucía», resumió Moreno a Juan Espadas.