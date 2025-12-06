Sevilla celebra el Día de Inmaculada con la actuación de 15 tunas

Sevilla celebra el domingo la víspera del Día de la Inmaculada, con la actuación de las tunas universitarias en la plaza del Triunfo. Un total de 15 agrupaciones pasarán por este enclave, dando forma a una de las tradiciones más arraigadas en la capital hispalense.

Las actuaciones comenzarán a las 22:00 horas. Las tunas irán pasando por la plaza hasta las 2:00 horas.

En cuanto a los actos que se celebran en la Catedral, este año, como novedad, al coincidir con el segundo domingo de Adviento, la Archidiócesis ha convocado a los jóvenes a celebrar la eucaristía dominical a las seis de la tarde en el trascoro de la Catedral. La misa será presidida por el delegado diocesano de Juventud.

Posteriormente, habrá un encuentro de jóvenes en el patio de los Naranjos, acompañado de música, un testimonio y donde se hará una presentación catequética del cartel de este año, obra del dibujante Manuel Barragán.

Finalmente, a partir de las ocho y cuarto de la tarde, tendrá lugar la tradicional Vigilia de la Inmaculada, presidida por el arzobispo de Sevilla, monseñor José Ángel Saiz Meneses, que dirigirá la adoración eucarística.