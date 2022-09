José María del Nido piensa volver al fútbol “sí o sí”

José María del Nido, expresidente del Sevilla FC, es uno de los protagonistas de la nueva producción de Movistar+, ‘La liga de los hombres extraordinarios’, que recorre el fútbol español de los años 90, cuando coincidieron varios dirigentes de clubes más mediáticos que los propios jugadores. El abogado ha participado telemáticamente en la presentación de la serie, que se ha celebrado en Vitoria, y allí ha dado por hecho que regresará al mundillo de la pelota. Como no podía ser de otro modo, ha dicho que lo hará “sí o sí”, quizás su coletilla más famosa.

“José María del Nido va a volver al fútbol, no cabe duda. Eso es sí o sí, no existe posibilidad ninguna de que no vuelva, será más tarde o más temprano pero volverá”, ha dicho.

Del Nido (a la derecha) participa en el acto conducido por Carlos Martínez junto a Augusto César Lendoiro (Dépor) y Joan Gaspart (Barça) FOTO: La Razón

Cuando lo haga, será el mismo de siempre. “Debemos utilizar las mismas formas, porque a mí me fue bien con esa forma directa de tratar los temas. Mi afición lo que espera de mí es que siga siendo el Del Nido de siempre. No sabría hacerlo de otra manera”, ha explicado antes de recordar que, durante su mandato, la FIFA eligió al Sevilla como “el mejor equipo del mundo porque era el que más victorias conseguía”.

Ese estatus ha cambiado, sobre todo en este inicio de temporada, lo que ha servido a Del Nido para criticar la gestión de los actuales dirigente, con los que está enfrentado personal y judicialmente. “La situación es delicada. Desde el punto de vista institucional, porque la gran mayoría de la afición está en una sintonía distinta a su consejo. Y desde el punto de vista económico, porque las cuentas son ruinosas y eso se traslada a todos loe estamentos, principalmente el deportivo”, ha profundizado.

Hablando de lo futbolístico, Del Nido ha lamentado que su equipo esté “con un solo punto y muy lejos de los puestos que le corresponden por presupuesto”. “Es un atolladero del que hay que salir lo más pronto posible”, ha añadido antes de entrar a fondo en el cambio de filosofía del club. “Ha sido un error cambiar el modelo de negocio, que estaba muy claro: firmar jugadores jóvenes, revalorizarlos para cubrir los presupuestos y compensar las pérdidas. En las últimas fechas las incorporaciones han sido de jugadores consolidados, con una cierta edad, lo que impide la revalorización directa”, ha criticado.

En todo caso, Del Nido se ha mostrado “convencido de que el Sevilla saldrá de este atolladero”.