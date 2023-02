El pueblo antitaurino de Sevilla que ha abandonado su plaza pese a ser su edificio más valioso

Espartinas es cuna de uno de los más grandes toreros de la historia, como es Juan Antonio Ruiz “Espartaco”. “Es absurdo; me siento raro”, sentenció en su día el diestro sevillano. Espartaco nació el 3 de octubre de 1958 en el pueblo sevillano que desde hace dos años oficialmente se declaró antitaurino. « Mientras nosotros estemos en el Ayuntamiento no se autorizará ningún tipo de actividad taurina », señaló el entonces segundo teniente de alcalde de Espartinas, José María Calado, del Grupo Municipal IU Adelante. Calado, con pasado en las categorías inferiores del Betis y responsable de la Secretaría Técnica entre noviembre de 1997 y julio de 2000, es, además de segundo Teniente de Alcalde, delegado de Accesibilidad y Movilidad interna, Obras y Equipamiento Urbano, Salud, Consumo y Participación Ciudadana desde julio de 2019. Hace dos años ya fue polémica la prohibición de entrenar en las instalaciones municipales al torero Agustín de Espartinas, así como al diestro Juan Leal. Entonces, se convocaron protestas. “Al igual que ya hicimos en su día con los circos, prohibiremos cualquier acto relacionado con el maltrato animal. Y el toreo forma parte de ese maltratado”, argumentó Calado entonces. Aunque salieron titulares como que Espartinas era el primer pueblo antitaurino de España, la lista de localidades en esta línea supera la centena, sobre todo en Cataluña y Mallorca. En Andalucía está el precedente de Olvera (2014). La plaza de Espartinas fue inaugurado en 2005 con una inversión de 1,3 millones de euros y a fecha de 2015 su valor catastral era de 5,5 millones de euros. La oposición denuncia su actual estado de abandono.

El PP de Espartinas ha denunciado ante la Fiscalía Provincial el abandono por parte del Ayuntamiento del Auditorio-Plaza de Toros. Según informó el PP, a fecha de 2015 el valor catastral del conjunto era de más de 5,5 millones de euros y ahora no sólo está sin uso sino que está en ruinas, convirtiéndose en un claro ejemplo de abandono del Equipo de Gobierno socialista y de IU al patrimonio municipal. Se trata de unas instalaciones multidisciplinares cuyo funcionamiento y buena gestión supondrían la ampliación de la oferta cultural en Espartinas, una fuente de ingresos para las arcas municipales y una medida para el fomento del autoempleo. Según el escrito presentado, por la portavoz del Grupo Popular municipal y presidenta del PP en Espartinas, y atendiendo al Código Penal la alcaldesa socialista podría estar incurriendo en sendos posibles delitos penales.



El Partido Popular de Espartinas ha denunciado ante la Fiscalía Provincial, en un escrito presentado por la portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento y presidenta del PP en Espartinas, María Helena Romero, el abandono por parte del Consistorio del Auditorio- Plaza de Toros, el edificio de mayor valor del municipio no sólo por su tasación, sino también por las posibilidades que ofrece tanto económicas directas para las arcas municipales como de creación de empleo para los vecinos, informó el partido.

Se trata de un complejo integrado por una plaza multiusos, con dependencias anexas para fines culturales y similares y que cuenta con 1.000 metros cuadrados para locales comerciales. Su inauguración fue en 2005 y en él se celebraron corridas de toros, exhibiciones, festivales, conciertos, carnavales y demás fiestas municipales. “Toda una batería de actividades que ampliaba la oferta cultural para los espartineros y que suponía un ingreso económico para las arcas públicas por la explotación de dichas instalaciones”, señaló el PP.

Actualmente, “el estado del complejo es, no sólo de abandono, sino que presenta un estado ruinoso”. Lleva cerrada y abandonada casi 8 años y “desde la llegada del PSOE e IU al Gobierno no sólo no han hecho nada por recuperarla sino que no han realizado ningún tipo de mantenimiento, cuidado ni conservación y han permitido su vandalismo”, apuntaron los populares.

Debido “a la desidia, política de brazos caído, dejadez de funciones y una falta total de estima por los bienes públicos” el inmueble presenta graves daños por vandalismo, rotura de puertas y ventanas, robo o destrucción de distintos elementos. El estado de las dependencias supone también un grave riesgo para viandantes por el peligro de caída de cristales u otros objetos a la vía pública, añadieron.

María Helena Romero critico la “pésima gestión” por parte de los diversos equipos de gobiernos que desde 2015 han estado al frente del Ayuntamiento de Espartinas y especialmente de la alcaldesa socialista del PSOE y sus socios de Gobierno de IU, “quienes no han sido capaces de mantener la actividad y conservar un edificio de estas características cuya funcionalidad ofrece tantísimas posibilidades económicas y de empleo”.

“El cierre y la desatención total del complejo ha supuesto también que no tengan utilidad los locales comerciales y que por tanto se está privando a los vecinos que puedan hacer uso de los mismos con fines de autoempleo”, añadió el PP. “El edificio está en pleno centro de Espartinas, su situación hace que las posibilidades beneficiosas se multiplique”. “Una buena utilización y gestión del Auditorio- Plaza de toros lo convertiría en el edificio municipal que todo pueblo querría tener”. Si bien, añadieron los populares, “estamos convencidos, y los hechos así lo demuestran, que esa puesta en marcha, tan necesaria y aclamada por los espartineros, sólo llegará con un Gobierno del PP en la Alcaldía”. “Es lamentable que la alcaldesa socialista haga un uso de lo público tan deplorable”, censuró la portavoz popular.

Ante todo lo anterior, la portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Espartinas, señala en el escrito presentado ante la Fiscalía que ‘la actuación omisiva causante del deterioro, menoscabado o utilización del bien por parte del Consistorio pudiera ser indiciariamente constitutivo de un delito de daños a bienes culturales según los artículos 323 y 324 del Código Penal’.

Adicionalmente, se recoge en dicho documento que ‘la conducta omisiva pudiera considerarse indiciariamente como prevaricación según el artículo 404 del Código Penal, por constituir una clara inobservancia e incumplimiento de la normativa en materia de conservación y protección de bienes de patrimonio público’.

De otro lado, continúa el texto, ‘el abandono o inutilización, como auténtico acto de desposesión con falta absoluta de cuidado, del conjunto patrimonial indicado, puede considerarse un acto de administración desleal’

Por todo lo cual, el PP de Espartinas ha solicitado a la Fiscalía que se tenga por presentado el escrito y que actúe a los efectos procedentes en Derecho.