Antonio Muñoz grabará por primera vez su podcast cultural con público
El jueves 11 de septiembre, a partir de las 19:00 horas, en el Club Victoria entrevistará a Fiona Flores Watson, periodista del Telegraph afincada en Sevilla
El senador y exalcalde de Sevilla Antonio Muñoz arranca este jueves la tercera temporada de "Estas cosas llevan tiempo", el podcast en el que se despoja del traje de político y se viste de entrevistador, como él mismo sostiene, para «mirar adelante, imaginar un futuro en el que todos podamos vivir más felices, más tranquilos, en el que podamos dedicar tiempo a las cosas que realmente merecen la pena. A cuidarnos, a cuidar del planeta, a crear oportunidades para todos, a acabar con lo que nos hace daño como sociedad».
Por primera vez desde que, en febrero de 2024, Muñoz arrancó este proyecto divulgativo, la grabación se hará con público presente. El Club Victoria, un espacio dedicado a los eventos empresariales y corporativos en pleno centro de Sevilla, es el elegido. La invitada para esta grabación tan especial será la periodista británica Fiona Flores Watson, que escribe desde Sevilla para medios tan prestigiosos como The Telegraph.
En la charla, la periodista y Muñoz conversarán principalmente sobre turismo y viajes, harán hincapié en el hecho de que los lectores del Telegraph hayan escogido a Sevilla como la mejor ciudad de Europa para visitar.
La entrada será libre hasta completar aforo.
LISTADO HISTÓRICO DE INVITADOS
Fede Quintero | Periodista, fundador de El Desmarque
Clara Grima | Matemática, divulgadora
Manuel Ángel Vázquez Medel | Catedrático de Literatura
Héctor Bellerín | Jugador de fútbol, activista medioambiental
Amalia Gómez | Exparlamentaria PP, expresidenta de Cruz Roja
Rocío Márquez | Cantaora, feminista
Víctor Pérez Escolano | Catedrático de Arquitectura
Joya Dieng | Inmigrante senegalesa, comerciante de artesanía
Julio Muñoz ‘Rancio’ | Periodista, escritor
Maribel Verdú | Actriz
Emilio Vara | Tabernero
Angelita Yruela | Saetera, locutora de radio
Joaquín Moeckel | Abogado
Manolita Chen | Empresaria, activista LGTB
Manu Sánchez | Periodista, empresario, humorista
Concha Yoldi | Empresaria del sector químico
Raffaele Melone | Pizzaiolo
Antonio de la Torre | Actor
Lola Pons | Catedrática de Lengua
Daniel del Toro | Divulgador gastronómico
Juan Sobrino | Bibliotecario
Mercedes de Pablos | Periodista, activista feminista
Alejandro Palomas | Escritor
Alba Salazar | Defensora de la cultura y los derechos del pueblo gitano
Juan Carlos Blanco | Periodista, autor de La tiranía de las naciones pantalla
Kike Suárez | Músico (Vera Fauna), psicólogo
Laura Hojman | Directora de documentales
Manuel Chaves | Expresidente de la Junta de Andalucía
José Ángel Saiz Meneses | Arzobispo de Sevilla
