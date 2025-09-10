Antonio Muñoz grabará por primera vez su podcast cultural con público

El senador y exalcalde de Sevilla Antonio Muñoz arranca este jueves la tercera temporada de "Estas cosas llevan tiempo", el podcast en el que se despoja del traje de político y se viste de entrevistador, como él mismo sostiene, para «mirar adelante, imaginar un futuro en el que todos podamos vivir más felices, más tranquilos, en el que podamos dedicar tiempo a las cosas que realmente merecen la pena. A cuidarnos, a cuidar del planeta, a crear oportunidades para todos, a acabar con lo que nos hace daño como sociedad».

Por primera vez desde que, en febrero de 2024, Muñoz arrancó este proyecto divulgativo, la grabación se hará con público presente. El Club Victoria, un espacio dedicado a los eventos empresariales y corporativos en pleno centro de Sevilla, es el elegido. La invitada para esta grabación tan especial será la periodista británica Fiona Flores Watson, que escribe desde Sevilla para medios tan prestigiosos como The Telegraph.

En la charla, la periodista y Muñoz conversarán principalmente sobre turismo y viajes, harán hincapié en el hecho de que los lectores del Telegraph hayan escogido a Sevilla como la mejor ciudad de Europa para visitar.

La entrada será libre hasta completar aforo.

LISTADO HISTÓRICO DE INVITADOS

Fede Quintero | Periodista, fundador de El Desmarque

Clara Grima | Matemática, divulgadora

Manuel Ángel Vázquez Medel | Catedrático de Literatura

Héctor Bellerín | Jugador de fútbol, activista medioambiental

Amalia Gómez | Exparlamentaria PP, expresidenta de Cruz Roja

Rocío Márquez | Cantaora, feminista

Víctor Pérez Escolano | Catedrático de Arquitectura

Joya Dieng | Inmigrante senegalesa, comerciante de artesanía

Julio Muñoz ‘Rancio’ | Periodista, escritor

Maribel Verdú | Actriz

Emilio Vara | Tabernero

Angelita Yruela | Saetera, locutora de radio

Joaquín Moeckel | Abogado

Manolita Chen | Empresaria, activista LGTB

Manu Sánchez | Periodista, empresario, humorista

Concha Yoldi | Empresaria del sector químico

Raffaele Melone | Pizzaiolo

Antonio de la Torre | Actor

Lola Pons | Catedrática de Lengua

Daniel del Toro | Divulgador gastronómico

Juan Sobrino | Bibliotecario

Mercedes de Pablos | Periodista, activista feminista

Alejandro Palomas | Escritor

Alba Salazar | Defensora de la cultura y los derechos del pueblo gitano

Juan Carlos Blanco | Periodista, autor de La tiranía de las naciones pantalla

Kike Suárez | Músico (Vera Fauna), psicólogo

Laura Hojman | Directora de documentales

Manuel Chaves | Expresidente de la Junta de Andalucía

José Ángel Saiz Meneses | Arzobispo de Sevilla