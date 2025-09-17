Aterriza en Sevilla el primer vuelo directo con procedencia Estambul

El aeropuerto de Sevilla ha recibido este miércoles el primer vuelo directo de Turkish Airlines procedente de Estambul, que marca el inicio de una conexión diaria entre ambas ciudades y que conecta a la capital hispalense con un nudo aéreo que da acceso a más de 120 destinos internacionales en Asia, África y Oceanía.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha recibido en el aeropuerto de Sevilla el primer vuelo directo de Turkish Airlines procedente de Estambul, en un acto que ha contado con la presencia del ministro de Transportes e Infraestructura de Turquía, Abdulkadir Uraloglu, y el presidente del Consejo de Administración y del Comité Ejecutivo de Turkish Airlines, Ahmet Bolat, entre otras autoridades españolas y turcas.

Sanz ha celebrado que “con esta conexión directa con Estambul, no solo se unen dos ciudades milenarias, sino que se abre las puertas de más de 120 destinos en tres continentes", lo que supone "más turismo, más oportunidades de negocio y más inversión para Sevilla”, ha informado el ayuntamiento en un comunicado.

En lo que va de año Sevilla ha recibido más de 10.600 viajeros turcos, un 60 % más que en 2024, con un gasto en destino que ha crecido más del doble, ha informado el alcalde, que ha resaltadado que Turkish Airlines nos conecta ahora con "un viajero premium, de alto poder adquisitivo, que valora nuestra cultura, nuestro patrimonio y nuestra calidad de vida”.

Por su parte, el ministro de Transportes e Infraestructura de Turquía ha subrayado que estos vuelos diarios "refuerzan los lazos históricos y económicos entre Turquía y España, y abre un camino de cooperación y crecimiento compartido".

El presidente de Turkish Airlines, Ahmet Bolat, ha señalado que “apuesta por Sevilla como destino estratégico, conectándola con nuestra red global que supera los 300 destinos en el mundo”.

Bolat ha señalado que estos vuelos "traerán nuevas oportunidades tanto para el turismo como para los negocios, mientras crece aún más la capacidad comercial y turística en toda la región" y ha añadido que "a través de nuestra base de operaciones con una ubicación única, Estambul, continuaremos uniendo culturas y continentes en todo el mundo".

Segñun ha informado la aerolínea, los clienes de Turkish Airlines que compren billetes antes del 30 de septiembre de 2025 pueden viajar de Estambul a Sevilla a partir de 180 dólares (152 euros) y de Sevilla a Estambul a partir de 148 euros para viajes hasta el 15 de marzo de 2026.

Los vuelos saldrán de Estambul a las 6.55 horas -con llegada a las 10.45- los lunes, miércoles y sábados, y a las 13.50 -con llegada a laas 17.40- los martes, jueves, viernes y domingos.

Desde el aeropuerto de Sevilla los vuelos saldrán los lunes, miércoles y sábados a las 11.45 horas, con llegada a Estambul a las 17.15, y los martes, jueves, viernes y domingos a las 18.40 con llegada a las 00.10.

El aeropuerto de Sevilla consolida así su crecimiento sostenido con 5,5 millones de pasajeros en los primeros siete meses de 2025, un 5 % más que en el mismo periodo de 2024, con una media de 26.000 usuarios diarios.

Además, ha pasado de operar con 53 destinos en 2015 a 87 en 2025, con 29 aerolíneas y 22 mercados conectados.