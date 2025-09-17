La tradicional cena solidaria de Grupo ABU girará en torno a la investigación contra el cáncer de mama metastásico

El cáncer de mama continúa siendo la primera causa de muerte por cáncer en mujeres a nivel mundial. Cada minuto, cuatro mujeres son diagnosticadas y una pierde la vida a causa de esta enfermedad. Gracias a los avances en detección precoz y en tratamientos, las tasas de supervivencia han mejorado de manera significativa cuando el diagnóstico se realiza en etapas tempranas. Sin embargo, el pronóstico empeora drásticamente en fases avanzadas: cuando el cáncer alcanza un estadio metastásico, la tasa de supervivencia a cinco años se reduce al 32% y los tratamientos actuales solo logran controlar temporalmente la enfermedad, sin ofrecer una cura definitiva.

En esta etapa crítica, el tumor desarrolla la capacidad de evadir al sistema inmunológico, lo que le permite sobrevivir, diseminarse y resistir a los tratamientos convencionales. Una de las piezas clave en este proceso son las células mieloides supresoras (MDSCs). Estas células, que en condiciones normales son protectoras y regulan la inflamación, son utilizadas por el tumor para silenciar la respuesta inmunitaria y promover su expansión.

Para contribuir a la investigación en este campo, la Fundación María Jesús Vera, con el apoyo de Grupo ABU, ha puesto en marcha la quinta edición de su cena benéfica anual, que se celebrará el próximo viernes 24 de octubre en el Real Club Pineda de Sevilla.

En esta edición, los fondos recaudados se destinarán, según indican desde la entidad, "a beneficio de un interesante y esperanzador proyecto sobre el cáncer de mama metastásico que llevan a cabo conjuntamente CABIMER, el Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa de Sevilla, y el Hospital Universitario Virgen Macarena".

Una cita solidaria consolidada

“Desde Grupo ABU y la Fundación María Jesús Vera estamos emocionados de poder repetir una de las citas más importantes del año con la solidaridad en Sevilla, donde la investigación científica contra el cáncer es la protagonista. Por ello, y tras el éxito de las anteriores ediciones, nos ponemos de nuevo en marcha para que todos marquen en el calendario en rojo el próximo viernes 24 de octubre”, señalan desde la compañía sevillana.

De esta forma, la cena benéfica se ha consolidado como un evento de referencia en el otoño sevillano. Como recuerdan los organizadores, “este año nos unimos con más fuerza que nunca en favor de la investigación contra el cáncer de mama metastásico. Esta enfermedad aún no tiene cura, pero sí tiene una esperanza: la ciencia. Por eso este año, en la V edición de nuestra cena benéfica en Sevilla, tenemos un propósito claro: impulsar la investigación que da vida, tiempo y futuro a quienes más lo necesitan”.

En la edición de 2024, la asistencia superó el millar de personas, un dato que, destacan, "demostró el compromiso de la sociedad sevillana con la investigación para frenar el cáncer, algo que nos llenó de orgullo y esperanza".

Noche de compromiso

"Como ya saben quienes han asistido en años anteriores, esta cena no es una noche más, y es que se ha convertido en una celebración clave en el otoño sevillano. Cada edición mejora porque, sin duda, es una noche para recordar, compartir, emocionarse y ser parte activa de un cambio real, a la vez que es una cita llena de encuentros, buenos momentos y diversión".

Los organizadores insisten en que sus cuatro ediciones anteriores han demostrado que es "una fiesta solidaria donde cada brindis es un gesto de compromiso, cada risa un homenaje a la vida, y cada euro recaudado una semilla para la esperanza". Asimismo, ya se puede reservar plaza haciendo clic en el siguiente enlace.

El proyecto científico

El proyecto que se financiará con los fondos de la cena tiene como objetivo “desentrañar el papel de las células mieloides supresoras en la progresión del cáncer de mama metastásico, con el fin de desarrollar nuevas estrategias terapéuticas inmunológicas que mejoren el pronóstico y la calidad de vida de las pacientes”.

Esta investigación se apoya en una colaboración estratégica entre dos grupos de referencia, el grupo “Translational Research in Cancer Immunology and Immunotherapy”, dirigido por el doctor Luis de la Cruz en el Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla, y el grupo “Metabolic Regulation and Signaling in Cancer”, liderado por la doctora Patricia Altea Manzano en CABIMER (Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa de Sevilla).