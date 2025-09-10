La aerolínea canaria con más de 250 vuelos diarios que conectará las islas con Sevilla

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Turismo y Cultura, ha anunciado este martes la incorporación de una nueva conexión aérea con Canarias, "fruto del trabajo de búsqueda y consolidación de rutas estratégicas para la ciudad". En este sentido, la aerolínea Binter comenzará a operar a partir del 1 de diciembre con diez vuelos semanales, cinco a Tenerife Norte y cinco a Gran Canaria, reforzando así la oferta de destinos directos desde Sevilla.

Los vuelos se realizarán los lunes, miércoles, jueves, viernes y domingos, con horarios que facilitan tanto los desplazamientos turísticos como los profesionales. Además, Binter ofrecerá a sus pasajeros la posibilidad de conectar sin coste adicional con el resto de aeropuertos canarios gracias a sus más de 250 vuelos diarios en el archipiélago, informa el Consistorio en una nota de prensa.

Este anuncio se produce después de que la aerolínea de bandera irlandesa Ryanair haya decidido cancelar todos los vuelos con Tenerife Norte y reducir un 10% de plazas en Canarias (400.000) para este invierno en el marco de su plan para reducir su capacidad en un 41% en las regiones españolas "debido a las tasas aeroportuarias excesivas y poco competitivas que aplica el operador aeroportuario monopolístico Aena".

En este sentido, la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, ha valorado muy positivamente esta nueva conexión y ha destacado que "Sevilla sigue avanzando en su estrategia de reforzar su conectividad aérea. La llegada de Binter es fruto de un trabajo constante por parte del Ayuntamiento para atraer nuevas rutas que diversifiquen y fortalezcan la oferta de vuelos desde nuestra ciudad".

Esta conexión con Canarias no solo amplía las oportunidades turísticas y económicas, sino que también responde a la necesidad de suplir rutas canceladas por parte de otras aerolíneas, asegurando que Sevilla mantenga e incluso mejore sus vínculos aéreos estratégicos".

Asimismo, Moreno ha subrayado el impacto positivo que estas nuevas frecuencias tendrán en la economía local ya señalado que "estamos convencidos de que esta conexión con Canarias va a generar un importante movimiento de viajeros en ambas direcciones. Esto significa más visitantes para Sevilla, más oportunidades para nuestros sectores productivos y un impulso adicional a nuestra proyección como destino cultural, turístico y económico".

Por último, la edil de Turismo ha concluido que "la llegada de Binter refuerza la posición de Sevilla como nodo aéreo de referencia en el sur de España, en línea con la estrategia del Ayuntamiento de consolidar nuevas conexiones internacionales y nacionales que amplíen las posibilidades de viaje y fortalezcan el papel de la ciudad como destino de primer nivel".