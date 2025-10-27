Los barrios más pobres de España

Dado que dentro de las ciudades se dan también importantes desigualdades, la estadística recoge datos para niveles inferiores al de la ciudad llamados 'Sub-City District' (SCD). En muchos casos, estos niveles coinciden con la división existente en distritos administrativos o barrios. Así lo reflejan los datos de la estadística 'Indicadores Urbanos 2025' del Instituto Nacional de Estadística (INE) a los que ha tenido acceso Europa Press

Los barrios con mayor renta neta media anual por habitante con datos de 2023 dentro de ciudades con más de 250.000 habitantes fueron El Viso (44.901 euros), Recoletos (41.648 euros) y Piovera (40.755 euros), los tres de Madrid.

Por contra, las rentas más bajas se localizaron en Sevilla, en el barrio de Los Pajaritos y Amate del distrito Cerro-Amate (7.311 euros); en el barrio sevillano del Polígono Sur del distrito Sur (7.422 euros) y en el barrio alicantino de Juan XXIII (7.704 euros).